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4 січня • оновлено в 15:39
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Путін дотиснув? Білорусь раптово пішла на поступки Росії по нафті

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Білорусь уклала перший контракт з російською нафтовою компанією без премії до ціни.

Про це повідомляється на сайті концерну "Белнефтехим". "Сьогодні оформлюються документи з російською компанією на прокачку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії", – йдеться в повідомленні на його сайті.

У концерні відзначають, що "робота з укладення контрактів на поставку вуглеводневої сировини з Російської Федерації в Республіку Білорусь за ціною, яка не передбачає премії постачальникам, триває".

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За його даними, обсяг сировини, що очікується до постачання найближчим часом, а також накопичені ресурси дозволять забезпечити безупинну роботу вітчизняних нафтопереробних заводів у січні 2020 року.

Путін дотиснув? Білорусь раптово пішла на поступки Росії по нафті

Тим часом, в концерні відмовилися повідомити назву російської компанії, яка уклала перший в цьому році контракт на поставку нафти в Білорусь.

Пізніше з'явилася інформація, що "Транснефть" отримала документи на поставку 133 тис. тонн нафти на НПЗ Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, які Росія надала своїм нафтозаводам.

  • 31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією по нафті і задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

  • За підсумками зустрічі Лукашенко і Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії і Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – по нафті, газу і податкам.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Білорусь
Тег
нафта
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Неожиданно? Внезапно? Для кастрюль- да! Но понятно, что ДЕШЕВЛЕ Беларусь нигде не купит!
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