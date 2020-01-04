Путін дотиснув? Білорусь раптово пішла на поступки Росії по нафті

Білорусь уклала перший контракт з російською нафтовою компанією без премії до ціни.

Про це повідомляється на сайті концерну "Белнефтехим". "Сьогодні оформлюються документи з російською компанією на прокачку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії", – йдеться в повідомленні на його сайті.

У концерні відзначають, що "робота з укладення контрактів на поставку вуглеводневої сировини з Російської Федерації в Республіку Білорусь за ціною, яка не передбачає премії постачальникам, триває".

За його даними, обсяг сировини, що очікується до постачання найближчим часом, а також накопичені ресурси дозволять забезпечити безупинну роботу вітчизняних нафтопереробних заводів у січні 2020 року.

Тим часом, в концерні відмовилися повідомити назву російської компанії, яка уклала перший в цьому році контракт на поставку нафти в Білорусь.

Пізніше з'явилася інформація, що "Транснефть" отримала документи на поставку 133 тис. тонн нафти на НПЗ Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, які Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією по нафті і задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко і Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії і Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – по нафті, газу і податкам.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!