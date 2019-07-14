"Путін дасть наказ": у Криму відчули нові наслідки "русского міра"

У жителів анексованого Росією Криму виникли складнощі під час роботи з китайським інтернет-магазином AliExpress. У компанії назвали подію - технічним збоєм.

Фахівці компанії працюють над усуненням неполадок, повідомив прес-секретар AliExpress в Росії Антон Пантелєєв, передає "РИА Новости".

Нагадаємо, при замовленні в інтернет-магазині кримським користувачам приходять відмови по оплаті замовлення.

"У нас є проблема, пов'язана з технічною реалізацією платежів, ми зараз працюємо над її усуненням. Це проблема на рівні нашої технічної бази. У низки наших покупців в різних регіонах – зокрема і в Москві – можуть виникати проблеми з проведенням платежів", - сказав Пантелєєв.

За його словами, проблеми можуть бути кілька разів поспіль аж до блокування.

"Збої буде усунено протягом місяця-двох, у деяких користувачів вони можуть спостерігатися до осені", - додав Пантелєєв.

У мережі залишили безліч негативних відгуків з цього приводу: "Путін дасть наказ створити СвинособакоЕкспресс", "Сбєр теж не рветься до Криму...", "Пи*дить супорт Аліекспресса. Якщо включити VPN перебуваючи в Криму всі платежі прекрасно проходять. Просто IP адреси півострова знаходяться в чорному списку", "Фейк. AliExpress з 2014 року в Криму не працює", "Крим - окупована російськомовними орками територія України. Життя там почнеться тільки після того, як вся Русня здрисне за протоку", "До осені сказали, до осені. Тримайтеся!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня стало відомо, що в Криму місцеві жителі зіткнулися з неможливістю здійснювати покупки через китайський інтернет-магазин AliExpress.

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