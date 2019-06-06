"Пустіть воду і поїзди": екс-президент Криму звернувся до Зеленського

Екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням почати подачу води на окупований півострів.

Одночасно з цим Мєшков закликав українського лідера відновити залізничне сполучення, передають "Крим.Реалії".

"Прошу вас розглянути питання відновлення подачі води через Північно-Кримський кримський канал і відновлення залізничного сполучення між Кримом і Україною", – йдеться у зверненні.

Зокрема, екс-президент Криму заявив, що перекриття подачі води призвело до погіршення якості життя людей і викидів хімічних речовин на заводі "Кримський титан" в Армянську.

Мєшков також вважає, що через припинення залізничного сполучення залишаються розділеними багато кримських сімей, які мають родичів в Україні.

Нагадаємо, що в 1994 році Мєшков був обраний першим і останнім президентом Криму. Зараз він перебуває в опозиції до підконтрольній Росії "владі" окупованого півострова.

Екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до президента України "Крим.Реалії"

Екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до президента України "Крим.Реалії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.

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