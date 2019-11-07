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7 листопада • оновлено в 15:28
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"Пушилін образився на Суркова": в "ДНР" розповіли про війну поміж ватажками терористів

1.3т Читати матеріал російською

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін в останні тижні почав війну через вплив на Донбасі з керівником "ЛНР" Леонідом Пасічником.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Денис Черкасов. За його словами, з листопада посилений контроль на всіх "митних" постах поміж "республіками", а днями там затримали контрабанду цигарок на суму понад півмільйона російських рублів (майже 200 тис грн. – ред).

"Після останнього візиту помічника президента Росії Владислава Суркова в Донецьк, відносини поміж "державами" погіршились. Сурков поставив Пушиліну в приклад Пасічника, мовляв, той не так нахабніє в плані корупції. Його це дуже образило, і він вирішив показати масштаби контрабанди, яку курує Пасічник. Днями донецькі затримали цигарки, які прямували з Луганська в Донецьк на суму понад півмільйона російських рублів (майже 200 тис грн. – ред)", – повідомив блогер.

Контрабанда цигарок

Контрабанда цигарок

За його словами, Пасічник в "ЛНР" кришує цигарковий бізнес і сферу продуктів харчування.

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"В найближчому майбутньому конкуренція поміж "республіками" зросте ще більше, можлива навіть економічна війна "ДНР" з "ЛНР", щоб показати кремлівським кураторам, хто кращий. На т.зв. кордоні "прикордонники" ретельно перевіряють документи громадян і багажники машин, які їдуть з Луганська в Донецьк", – підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами донецького блогера, всі шість друкованих ЗМІ, які виходять в "ДНР", видаються в друкарні російського міста Ростов-на-Дону і ведуть вбивчу пропаганду проти України.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Денис Пушилін Леонід Пасічник Владислав Сурков
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу
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Andria Viktor
Andria Viktor
Им пора определится-кто главнее,и на кого ставить ставку.если надо,поможем добровольцами.
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Злой Гоша
Злой Гоша
государства же блин)))
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