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"Психологічна відмітка подолана": економіст розповів про важливе досягнення України

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В Україні за результатами першого кварталу 2019 року співвідношення державного боргу та гарантованого державою боргу до валового внутрішнього продукту становить 59,12%.

Так, відповідне співвідношення знизилося до п’ятирічного мінімуму, повідомив у Facebook економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Психологічну відмітку в 60% подолано, за результатами другого кварталу співвідношення опуститься вже до 58%", – наголосив він.

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За словами економіста, основним фактором такого зниження є приріст валового внутрішнього продукту України.

Співвідношення державного боргу та гарантованого державою боргу до ВВП становить 59,12%

Співвідношення державного боргу та гарантованого державою боргу до ВВП становить 59,12%

Співвідношення державного боргу та гарантованого державою боргу до ВВП становить 59,12%

Співвідношення державного боргу та гарантованого державою боргу до ВВП становить 59,12%

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%.

Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлену мету.

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Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ну да есть к чему радоваться хахлам было 60% стало 59.9 ,% коидит дали ВВП вырос. Долг тоже вырос. Только должны теперь больше
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Дудко Олег
Дудко Олег
Ещё лет 20 и заживём, как при Януковиче. Сухес
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