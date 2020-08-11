Прозорий механізм списання боргів за газ гарантує збереження 100 тис. робочих місць, – ФРУ

Системне та виважене рішення боргової кризи, запропоноване в законопроєкті 3800-1, дасть змогу фінансово оздоровити сотні підприємств теплокомуненерго державної та комунальної власності та зберегти близько 100 тис. робочих місць. Федерація роботодавців України разом із асоціаціями міст України, Укртеплокомуненерго та УкрТЕЦ пропонують на початку вересня провести громадські слухання законопроєкту 3800-1 та прискорити його винесення на затвердження Верховною Радою.

Станом на 1 серпня 2020 року взаємні неплатежі за газ між усіма учасниками ринку газу перевищили 114 млрд грн. Більше половини з них припадає на підприємства теплокомуненерго державної та комунальної власності, – зазначили на круглому столі "Боргова криза тепловиків: чи бути опалювальному сезону?", який відбувся 11 серпня 2020 року в Києві.

За даними Федерації роботодавців України, асоціацій Укртеплокомуненерго і УкрТЕЦ, масштабна боргова криза спровокована дискримінаційними регуляторними рішеннями органів державної влади, прийнятими протягом останніх п'яти років.

"Зараз ситуація ускладнилася тим, що кошти, отримані від населення за надані послуги, тут же списують на погашення боргів за газ. Тоді як тарифи на тепло нижчі від собівартості, тому коштів не вистачає на ремонти, необхідні перед опалювальним періодом. І водночас Нафтогаз виставляє пені і штрафи за минулі борги – але нам заборонено застосовувати такі санкції до неплатників", – сказав глава Укртеплокомуненерго Арсентій Блащук.

На думку учасників круглого столу, штучно створена заборгованість за газ може дестабілізувати роботу теплокомуненерго та ринку газу як у разі зростання цін на газ, який очікується з початком опалювального періоду, так і в разі погіршення ситуації з епідемією COVID19. Вони зазначили, що не можна виставляти такі борги за газ для погашення за кошти звичайних споживачів.

"Українці не повинні платити зі своєї кишені за прорахунки і помилки органів влади, через які виникла заборгованість", – зазначив заступник директора Асоціації міст України Ярослав Рябошук.

"Є комплексне і прозоре розв'язання проблеми, запропоноване авторами законопроєкту про списання штучних боргів за газ. У такий спосіб галузі фінансово оздоровляться, що стане першим кроком до поліпшення їхньої інвестиційної привабливості та збереженню робочих місць – а тут зайнято 100 тисяч фахівців", – сказав генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов.

За результатами круглого столу учасники підписали лист до Верховної Ради, профільних комітетів парламенту зі зверненням провести на початку вересня публічні громадські слухання і прискорити винесення законопроєкту 3800-1 на затвердження.

Раніше повідомлялося, що Асоціація газового ринку України підтримала механізм зі списання заборгованості по всьому ланцюжку доставлення газу для населення і підприємств ТКЕ, запропонований у законопроєкті 3800-1. Було зазначено, що такі заходи поряд із твердженням економічно обґрунтованих тарифів забезпечать економічну стабільність як усіх підприємств галузі, так і державного оператора ГТС.