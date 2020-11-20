Прожитковий мінімум в Україні підвищать на 71 грн

Прожитковий мінімум в Україні з 1 грудня зросте на 71 грн. Після планового підвищення він становитиме 2 189 грн.

У 2021 також буде зростання прожиткового мінімуму. На це влада планує закласти додатково 50 млрд грн, повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна у коментарі телеканалу "Україна 24".

Вона також розповіла про намір змінити систему розрахунку прожиткового мінімуму.

"Ми запропонуємо Верховній Раді інший підхід. Ми визначимо, що таке прожитковий мінімум, що це стандарт соціального захисту, що це мінімальна для виживання людини сума має бути. До неї мають бути прив’язані пенсії, зарплати, допомога", – додала Лазебна.

За її словами, прожитковий мінімум не може бути у розмірі 2 тисячі гривень – його необхідно підняти удвічі.

Як писав OBOZREVATEL, згідно з оцінками Кабінету міністрів, наступного року заробітні плати в Україні збільшаться на 12,1%. Водночас частина зростання "з'їсть" інфляція, яка може збільшиться до рекордних за кілька років 7,3%.