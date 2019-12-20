Прожитковий мінімум в Україні: монобільшість ухвалила радикальне рішення

Монобільшість Верховної Ради у п’ятницю, 20 грудня, підтримала зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають відв'язування зарплат від прожиткового мінімуму.

За проєкт закону №2572 у цілому проголосували 277 народних депутатів. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Нові норми, якими визначені розміри посадових окладів та грошового забезпечення працівників державних органів, будуть застосуватися у встановлених урядом розміром.

Це означає, що Кабінет міністрів зможе вручну призначати розміри окладів, виходячи з бюджетних можливостей.

Однак відповідне нововведення не стосуватиметься співробітників Апарату Верховної Ради, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Вищого антикорупційного суду, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати та членів Центральної виборчої комісії.

Таким чином, парламент дозволив відповідним органам самостійно визначати посадовий оклад своїх співробітників.

Монобільшість підтримала зміни до Бюджетного кодексу, який передбачає відв'язування зарплат від прожиткового мінімуму

До цього Міністерство соцполітики раніше розробило законопроєкт, який дозволить збільшити прожитковий мінімум і водночас не підвищувати витрати на соціалку.

У законопроєкті хочуть встановлювати оклади не в процентній чи кратній залежності до відповідного прожиткового мінімуму, а затверджувати щороку в законі про Державний бюджет на відповідний рік.

Всього пропонують "відв'язати" від:

мінімальної заробітної плати;

визначення розмірів соціальної допомоги;

допомоги сім'ям з дітьми;

допомоги по безробіттю, стипендії інші соціальні виплати.

Якщо прожитковий мінімум відв'яжуть від соцвиплат, його підвищення в підсумку стосуватиметься далеко не всіх, хто потребує. Головна ж проблема – "Слуга народу" вирішила обрізати витрати на соціалку, та водночас не збільшила ні мінімалку, ні прожитковий мінімум до реального рівня.

Прожитковий мінімум і мінімальна пенсія у 2020 році

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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