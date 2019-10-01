"Прожити неможливо": Гончарук заявив про необхідність підвищити прожитковий мінімум

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що прожитковий мінімум в Україні повинен бути вдвічі вище.

"Для того, щоб 10 млн українців отримали гідний мінімальний рівень забезпечення, нам потрібно, щоб прожитковий мінімум був як мінімум удвічі більше", – повідомив Гончарук, передає УНІАН.

За його словами, на прожитковий мінімум до 2 тис. грн сьогодні прожити неможливо.

"У реальному житті цей прожитковий мінімум не дозволяє людині гідно себе почувати. А це означає, що державі потрібно визначити, яким насправді повинен бути прожитковий мінімум. Але виникає інша проблема, оскільки, визнаючи рівень бідності, ми, як держава, повинні розуміти звідки ці гроші взяти", – заявив Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що основний шлях до подолання бідності – це економічне зростання.

Олексій Гончарук заявив, що прожитковий мінімум в Україні повинен бути вдвічі вище

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мінімальна заробітна плата в 2020 році має зрости на 550 гривень.

Таким чином, розмір мінімальної зарплати становитиме 4723 гривні. Про це свідчить проект Державного бюджету на 2020 рік.

Одночасно з цим будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою.

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