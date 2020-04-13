Провідні українські експортери звернулися до уряду з вимогою знизити портові збори

Українські експортери просять уряд знизити портові збори, що дасть їм змогу конкурувати на світових ринках в умовах кризи. Про це йдеться в матеріалі "Утриматися на плаву: Навіщо бізнес просить знизити портові збори" на порталі "Центр транспортних стратегій".

У матеріалі повідомляється, що провідні українські експортери звернулися до уряду з пропозицією знизити ставки портових зборів на 20%, оскільки їхня продукція експортується переважно через морські порти. В умовах кризи зменшення витрат на логістику дозволить експортерам пропонувати продукцію на світових ринках за конкурентними цінами і завдяки цьому зберегти експортний потенціал країни.

Як пише видання, на тлі пандемії короновірусу та введення для боротьби з нею карантинних обмежень влади різних країн намагаються доступними для них способами підтримати бізнес. У більшості держав ця підтримка охоплює зниження логістичних витрат, включно з портовими зборами. "Наприклад, у порту Гамбург введений мораторій на стягнення платежів за оренду землі та приміщень за три місяці: квітень, травень і червень. Адміністрація Суецького каналу, щоб зберегти вантажопотік і фінансові надходження, з 1 квітня збільшила знижки для танкерів-газовозів і контейнеровозів.

З огляду на те, що економіка України орієнтована на експорт сировини, а він переважно здійснюється через морські порти, провідні українські експортери звернулися до уряду з пропозицією знизити ставки портових зборів", – йдеться в статті.

За підрахунками Федерації роботодавців транспорту Украни, зниження портових зборів на 20% призведе до збільшення річного вантажообігу в морських портах України в 2021-2025 роках до 190 млн тонн.

Опитані виданням експерти металургійного ринку зазначають, що падіння попиту на залізну руду з боку металургійних заводів в Україні та ЄС залишає українським залізорудним підприємствам вибір: або відвантажити вивільнені обсяги в Китай, або знижувати виробництво. Беручи до уваги ситуацію з курсом гривні, бізнес вважає, що всі зусилля "Укрзалізниці", портів і Міністерства інфраструктури повинні бути зосереджені на забезпеченні ритмічного вивезення продукції на експорт в повному обсязі. Зменшення витрат на логістику дасть вітчизняним експортерам змогу конкурувати на світовому ринку.

Зі свого боку представники хімічної галузі підкреслюють, що зниження портових зборів здатне активізувати експорт. "Нам будь-яке зниження дозволить більше продукції експортувати", – повідомив виданню президент Союзу хіміків України Олексій Голубєв.

Нагадаємо, раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підтримка експорту в період кризи повинна бути пріоритетом для влади, тому важливо забезпечити нормальні умови для логістики, а також підкреслив, що стабільна робота експортоорієнтованих підприємств допоможе Україні вистояти під час світової економічно-фінансової кризи.

Крім того, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявив, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону, і вони економічно необґрунтовані, їх потрібно знижувати.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram