Скандал з водою на Донбасі: постачальника звинуватили в розкраданні коштів

Необхідно провести масштабну ревізію КП "Вода Донбасу" і підвищити тарифи за подачу питної води на непідконтрольні Україні території.

Про це заявив в ефірі ObozTV заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Він повідомив, що підприємство, яке через борги було частково відключено від електроенергії і припинило водопостачання у низці населених пунктів, звинувачується у зловживаннях і розтраті бюджетних коштів.

За словами Туки, фактичним власником компанії є Донецька військово-цивільна адміністрація, однак вона втратила контроль за її діяльністю.

"КП "Вода Донбасу" працює в абсолютно автономному, не контрольованому режимі. За нашими даними, які ми надали в тому числі уряду та правоохоронним органам, мають місце численні зловживання", – розповів він.

"Щороку єдине, що ми чуємо від керівництва цієї компанії – дайте 1 млрд 800 на погашення заборгованості. Ми вважаємо, що це системне розкрадання бюджетних грошей", – наголосив заступник голови МінТОТ.

Тука зазначив, що міністерство вимагає провести масштабну ревізію діяльності КП "Вода Донбасу", змінити керівництво компанії і притягнути до відповідальності винних у неефективному використанні державних коштів.

"Ми також вимагаємо під час проведення Мінських переговорів збільшення тарифів за використану питну воду, яка постачається на неконтрольовану територію, і сплати заборгованості від російської сторони", – заявив чиновник.

За його даними, представництво компанії "Вода Донбасу" бере гроші у цивільного населення на окупованих територіях.

"При цьому діє абсолютно безконтрольно. Нікому в Україні не відома доля цих коштів, обсяги цих коштів і статті витрат", – уточнив Тука.

КП "Вода Донбасу" звинуватили у зловживаннях slavdelo.dn.ua

Раніше Асоціація водоканалів України закликала терміново зібрати РНБО для врегулювання питання водопостачання міст Донбасу, які були відключені від води через борги за електроенергію КП "Вода Донбасу".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Водопостачання з 23 травня припинилося в 16 населених пунктах Донбасу. 27 травня без води залишилися ще шість населених пунктів, в тому числі міста Бахмут і Соледар.

Призупинення роботи "Води Донбасу" може залишити без води близько 3,7 млн осіб, як на окупованих, так і на підконтрольних українській владі територіях.

Заборгованість КП "Вода Донбасу" за електроенергію станом на кінець 2018 року становила 2,4 млрд грн.

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