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Провалили приватизацію: у Мінфіні підбили економічні підсумки 2018 року

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В Україні у 2018 році до бюджету надійшло лише 300 млн грн від приватизації державних підприємств.

Як повідомляється у звіті Міністерства фінансів, в результаті в уряді ухвалили рішення компенсувати недоотримані кошти додатковим обсягом внутрішніх запозичень.

"Планові показники державних запозичень до загального фонду бюджету протягом року були збільшені з 215 млрд грн до 289 млрд грн. Фактично державні запозичення за загальним фондом надійшли на суму близько 277 млрд грн у гривневому еквіваленті або 96% від уточненого плану. Зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні — 174 млрд грн", — зазначено у звіті.

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Зазначається також, що в першій половині року вийти на зовнішні ринки запозичень не вдалося через низку факторів. Тільки у четвертому кварталі Міністерство фінансів залучило кошти від розміщення єврооблігацій на суму $2 млрд. У відомстві також нагадали, що цьому передував запуск нової програми МВФ у липні 2018 року, терміном на 14 місяців.

Провалили приватизацію: у Мінфіні підбили економічні підсумки 2018 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні основним податком для наповнення бюджету за підсумками 2018 року залишився податок на додану вартість — 374,2 млрд грн сукупно сплачено при імпорті і сальдо внутрішнього ПДВ після відшкодування.

Читайте всі новини по темі "приватизація держмайна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
приватизація держмайна
Місце
Україна
Теги
УкраїнаМіністерство фінансівприватизація
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Каждый год одно и то же! "Провалили приватизацию"! Собака на сене. Государство содержит убыточные предприятия и никак не может с ними расстаться. Уже не смешно!
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