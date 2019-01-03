Провалили приватизацію: у Мінфіні підбили економічні підсумки 2018 року

В Україні у 2018 році до бюджету надійшло лише 300 млн грн від приватизації державних підприємств.

Як повідомляється у звіті Міністерства фінансів, в результаті в уряді ухвалили рішення компенсувати недоотримані кошти додатковим обсягом внутрішніх запозичень.

"Планові показники державних запозичень до загального фонду бюджету протягом року були збільшені з 215 млрд грн до 289 млрд грн. Фактично державні запозичення за загальним фондом надійшли на суму близько 277 млрд грн у гривневому еквіваленті або 96% від уточненого плану. Зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні — 174 млрд грн", — зазначено у звіті.

Зазначається також, що в першій половині року вийти на зовнішні ринки запозичень не вдалося через низку факторів. Тільки у четвертому кварталі Міністерство фінансів залучило кошти від розміщення єврооблігацій на суму $2 млрд. У відомстві також нагадали, що цьому передував запуск нової програми МВФ у липні 2018 року, терміном на 14 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні основним податком для наповнення бюджету за підсумками 2018 року залишився податок на додану вартість — 374,2 млрд грн сукупно сплачено при імпорті і сальдо внутрішнього ПДВ після відшкодування.