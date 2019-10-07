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7 жовтня • оновлено в 18:00
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"Процвітає в тіні": у Гончарука озвучили нюанси запуску ринку землі

1.7т Читати матеріал російською

Радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука з економічних питань Олексій Мушак заявив, що на сьогодні земля в Україні продається у тіні.

"Зараз ми підійшли до фінального моменту, коли можна навести лад після 18 років мораторію. Земля не купується і не продається "у відкриту", зате по-справжньому продається у тіні. А там – низька ціна і мало податків, зате багато схем", – повідомив Мушак в інтерв'ю виданню "Вести".

За його словами, уряд не запускає ринок землі, а детінізує його, і захищає права власників.

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Як продаватимуть землю в Україні: з'явилися деталі законопроєкту

"Українці зараз позбавлені можливості продавати, і що найважливіше – купувати землю в Україні. Тобто, за кордоном купити аграрну землю простіше, ніж у нас в країні. У чому тоді сенс держави для українців?", – заявив Мушак.

Радник прем'єр-міністра зазначив, що законопроєкт про ринок землі зараз розглядатиметься комітетом, а потім і в залі парламенту.

"Після того, як закон ухвалять, треба прописати в Кабінеті міністрів більшу частину документів і процедур, підтягнути реєстр. Ринок землі планують повноцінно запустити 1 жовтня 2020 року, після закінчення жнив. Бізнес і середній клас отримає час підготуватися", – резюмував чиновник.

Радник прем'єр-міністра зазначив, що уряд підійшов до фінального моменту

Радник прем'єр-міністра зазначив, що уряд підійшов до фінального моменту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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Теми
Мораторій на продаж землі Ринок землі в Україні
Особа
Олексій Мушак
Місце
Україна
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Мне интересно:"Кто-то верит этим сказочникам или долб***бам? Для кого они все это рассказывают?"
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
какая нравственность, такое и законодательство у слуг еврейско-американского народа. Пусть своими дочками, женами и матерями торгуют т в а р и служебные, а также своими задницами и ртами. И все депутаты пусть так делают, ч л е н ы кабмина и офиса резидента
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Мир Миру
Мир Миру
Спочатку нехай ВР депутатську недоторканість скасує. Потім візьме за правило заслуховувати звіти Антикорупційного бюро. А потім народ скаже, що робити далі.
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