"Процвітає в тіні": у Гончарука озвучили нюанси запуску ринку землі

Радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука з економічних питань Олексій Мушак заявив, що на сьогодні земля в Україні продається у тіні.

"Зараз ми підійшли до фінального моменту, коли можна навести лад після 18 років мораторію. Земля не купується і не продається "у відкриту", зате по-справжньому продається у тіні. А там – низька ціна і мало податків, зате багато схем", – повідомив Мушак в інтерв'ю виданню "Вести".

За його словами, уряд не запускає ринок землі, а детінізує його, і захищає права власників.

"Українці зараз позбавлені можливості продавати, і що найважливіше – купувати землю в Україні. Тобто, за кордоном купити аграрну землю простіше, ніж у нас в країні. У чому тоді сенс держави для українців?", – заявив Мушак.

Радник прем'єр-міністра зазначив, що законопроєкт про ринок землі зараз розглядатиметься комітетом, а потім і в залі парламенту.

"Після того, як закон ухвалять, треба прописати в Кабінеті міністрів більшу частину документів і процедур, підтягнути реєстр. Ринок землі планують повноцінно запустити 1 жовтня 2020 року, після закінчення жнив. Бізнес і середній клас отримає час підготуватися", – резюмував чиновник.

Радник прем'єр-міністра зазначив, що уряд підійшов до фінального моменту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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