"Проти втрат для бюджету": Гройсман озвучив позицію щодо податку на виведений капітал

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив проти розширення бюджетного дефіциту при введенні податку на виведений капітал.
"Я за те, щоб максимально зменшувати тиск на бізнес. Але я проти неконтрольованих втрат для бюджету України", – написав Гройсман у Twitter.
За його словами, введення податку на виведений капітал – це перш за все питання конкретних розрахунків.
"Спочатку потрібно розробити безболісний механізм впровадження податку", – резюмував прем'єр.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко розповів про долю податку на виведений капітал.
Раніше "Обозреватель" писав, чим загрожує введення податку на виведений капітал в Україні.
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