"Проти втрат для бюджету": Гройсман озвучив позицію щодо податку на виведений капітал

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив проти розширення бюджетного дефіциту при введенні податку на виведений капітал.

"Я за те, щоб максимально зменшувати тиск на бізнес. Але я проти неконтрольованих втрат для бюджету України", – написав Гройсман у Twitter.

За його словами, введення податку на виведений капітал – це перш за все питання конкретних розрахунків.

Новини МВФ виступив проти податку на виведений капітал в Україні

"Спочатку потрібно розробити безболісний механізм впровадження податку", – резюмував прем'єр.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко розповів про долю податку на виведений капітал.

Раніше "Обозреватель" писав, чим загрожує введення податку на виведений капітал в Україні.