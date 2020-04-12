Проти Путіна і Ко висунули гучне звинувачення через пандемію коронавірусу

У Росії влада замість підтримки бізнесу і населення в період пандемії коронавірусу продовжує "пиляти" і витрачати гігантські бюджети.

Про це написав блогер "Серпом По" для "24 Каналу". При цьому він зазначив, що сам бюджет якраз і сформований за допомогою податків звичайного населення і підприємців.

"Собянін в Москві до вже закупленої на мільярди плитки докупить її ще на 16 млрд... Федеральна влада витратить 26,5 млрд руб. (з яких близько 15 млрд в цьому році)" на безглуздий і нещадний переїзд Верховного суду з Москви в Санкт-Петербург". Стільки потрібно на будівництво комплексу будівель в Пітері. Це ж дуже важливо! Терміново! Не скасувати, не перенести! Бомжів адже верховні судді в "не гумовій". Звідси і якість роботи така. А подивіться, як Конституційний суд ефективно запрацював! Це все через переїзд. Буття визначає свідомість, розумієш!" – написав блогер.

Володимир Путін

Він також підкреслив, що тоді як багатії з усього світу жертвують мільйони доларів на боротьбу з COVID19, в Росії такої тенденції не спостерігається зовсім.

"Ну не скидатися ж путінським дружкам ще й на це. Вони і так он, бідолахи, поутискалися. Аж по мільярдику скинулися. Зайву квартиру тепер не придбають. Ось у глави "Газпрому" Міллера вона площею 1396,3 кв метрів в центрі Пітера і як раз-таки 1 млрд руб. коштує. Ну не під суд же її віддавати. Краще ще з громадян за газ зайву копійку злупити. На нові апартаменти не вистачає", – сказано в тексті.

Він стверджує, що влада не тільки не виділяє додаткові кошти на боротьбу з вірусом, вона, навпаки, хоче ще й додатково заробити на пандемії.

"Наприклад, створити в цей період умови для роботи в першу чергу підконтрольному бізнесу, щоб решту можна було довести до банкрутства і потім скупити задешево. Монополізувати продаж масок, віддавши її в руки близьких чиновникам компаній. А може хочете тест на коронавірус? Тільки за гроші ! Або бажаєте на бензин, що дорожчає, копійку заощадити? Ні, введемо заборону на імпорт дешевших, ніж в Росії, нафтопродуктів. Ну і, звичайно, заборони і штрафи, штрафи, штрафи... А замість допомоги феєрверки і плитка. На них ніколи грошей не шкода", – іронізує автор.

Блогер підкреслив, що в Росії пандемія поки навіть не перетнула свій екватор, так що ситуація буде тільки погіршуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики спрогнозували, що російська економіка через пандемію коронавірусу зменшиться на 3,8% у 2020 році в кращому випадку, в гіршому – на 10,2%.

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