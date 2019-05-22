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Проти "Нафтогазу" завели справу через завищені ціни на газ

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Антимонопольний комітет розслідує справу проти "Укртрансгазу" і "Нафтогазу України" про зловживання монопольним становищем, що призвело до придбання природного газу за завищеними цінами.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на розпорядження голови АМКУ Юрія Терентьєва. Протягом 2017-2018 років "Укртрансгаз" закуповував газ переважно у "Нафтогазу", зокрема за переговорною процедурою і на відкритих торгах, за вартістю, яка була вища, ніж на "Українській енергетичній біржі".

"Середньозважена вартість реалізації газу "Нафтогазом" для "Укртрансгазу" вища, ніж вартість газу для промислових споживачів", — йдеться в документі.

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В АМКУ пояснили, що закупівля газу за завищеними цінами призводить до підвищення цін для кінцевого споживача. У зв'язку з цим Комітет розпочав розгляд справи за ознаками вчинення "Укртрансгазом" і "Нафтогазом" порушення у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг транспортування газу, яке полягає в придбанні газу за завищеними цінами.

Ціни на газ в Україні

Ціни на газ в Україні

pixabay.com

Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції вже доручено збирати і аналізувати докази у цій справі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині березня "Нафтогаз" запропонував уряду скасувати регулювання цін на газ для населення. Але прем'єр Володимир Гройсман не схвалив цю пропозицію через "потенційні спекуляції з боку "Нафтогазу".

У квітні Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив "Нафтогазу" знизити ціну, але не скасував обмеження її підвищення. Так вдалося знизити ціну газу для споживачів у квітні-травні. Уже в червні вона може зрости, але в межах встановленої до кінця року вартості — 9717 грн за кубометр.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що зниження ціни на газ на 300 гривень із 1 травня може бути не останнім. За прогнозами НБУ, в 2019 році тарифи на газ для населення можуть досягти імпортного паритету.

З 1 травня облгази встановили різні ціни на газ для населення залежно від регіону.

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Місце
Україна
Теги
газНАК "Нафтогаз"Антимонопольний комітет України
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
там где прошел хохол - жиду делать нечего
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Мир Миру
Мир Миру
Мутні схеми якісь. Навіщо взагалі Укртрансгазу купувати газ у Нафтогаза? Адже його звітність включається до консолідованої звітності Нафтогаза, який є єдиним засновником та акціонером Укртрансгазу (відповідно до Статуту).
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