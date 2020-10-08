Проти керівництва "Нафтогазу" відкрили кримінальну справу, побудовану на звинуваченнях у держзраді, – Коболєв

Борис Бондар Економіка 18:28, 8.10.2020 Оновлено: 19:04, 8.10.2020

Проти керівництва "Нафтогазу" порушили кримінальну справу, яка начебто основана на звинуваченнях у державній зраді.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. За його словами, справа стосується діяльності менеджменту компанії.

"Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді. Коли вона відкрита, я не знаю. Папери щодо цього отримав сьогодні", – розповів він.

За словами Коболєва, у компанії це сприймають як "дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії".

"Ми готові це запрошення прийняти. Нам немає чого приховувати. І щодо державного аудиту стосовно резерву боргів, і щодо всіх інших питань ми абсолютно відкриті", – наголосив глава правління "Нафтогазу".

Він також додав, що збився з рахунку кримінальних справ, які пов'язані з компанією.

"Я перестав рахувати після того, як у 2018 році мене оштрафували на 8 мільярдів гривень. Такий штраф мені, як фізичній особі, виписала Державна митниця. Потім у судах ми змогли довести, що підстав для штрафування не було і цей штраф некоректний", – заявив Коболєв.

За його словами, штраф був пов'язаний із відмовою розмитнювати газ, який російський "Газпром" постачав і досі постачає на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У березні 2020 року наглядова рада "Нафтогаз України" продовжила контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим на чотири роки.

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