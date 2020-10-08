Проти керівництва "Нафтогазу" відкрили кримінальну справу, побудовану на звинуваченнях у держзраді, – Коболєв

Проти керівництва "Нафтогазу" порушили кримінальну справу, яка начебто заснована на звинуваченнях у державній зраді.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. За його словами, справа стосується діяльності менеджменту компанії.

"Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді. Коли вона відкрита, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні", – розповів він.

За словами Коболєва, в компанії це сприймають як "дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії".

"Ми готові це запрошення прийняти. Нам немає чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів, і щодо всіх інших питань ми абсолютно відкриті", – підкреслив глава правління "Нафтогазу".

Він також додав, що збився з рахунку кримінальних справ, пов'язаних з компанією.

"Я особисто перестав рахувати після того, як у 2018 році особисто мене оштрафували на 8 мільярдів гривень. Такий штраф мені, як фізичній особі, виписала Державна митниця. Потім у судах ми змогли довести, що підстав для штрафування не було і цей штраф некоректний" , – заявив Коболєв.

За його словами, штраф був пов'язаний з відмовою розмитнювати газ, який російський "Газпром" постачав і досі постачає на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

13 березня наглядова рада НАК ухвалила рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Коболєва головою правління компанії. Водночас рівень його заробітної плати становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року. Якщо договір не продовжать – Коболєв залишить компанію.