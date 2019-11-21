"Проти газових воєн": Росія повідомила про несподіваний крок назустріч Україні

Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак заявив, що Росія вжила всіх заходів для вирішення газових питань з Україною.

"Росія проти будь-яких газових воєн. Вживаємо зусилля, щоб їх не було, щоб все було врегульовано завчасно", – повідомив Козак, передає ТАСС.

"Ми зробили все для цього", – додав він.

Водночас Росія погрожує зірвати поставки газу в Європейський Союз, якщо Україна не відмовиться від всіх виграних судів проти "Газпрому".

Більш того, український Антимонопольний комітет повинен скасувати свій штраф проти російської газової компанії, а країна – відкликати скаргу з Єврокомісії.

Таким чином, держава-агресор ставить умови: відмовитися від всіх претензій, або залишитися без працюючої газотранспортної системи.

Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак заявив, що Росія зробила все заходи для вирішення газових питань з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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