"Проти газових воєн": Росія повідомила про несподіваний крок назустріч Україні

Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак заявив, що Росія вжила всіх заходів для вирішення газових питань з Україною.
"Росія проти будь-яких газових воєн. Вживаємо зусилля, щоб їх не було, щоб все було врегульовано завчасно", – повідомив Козак, передає ТАСС.
"Ми зробили все для цього", – додав він.
Водночас Росія погрожує зірвати поставки газу в Європейський Союз, якщо Україна не відмовиться від всіх виграних судів проти "Газпрому".
Більш того, український Антимонопольний комітет повинен скасувати свій штраф проти російської газової компанії, а країна – відкликати скаргу з Єврокомісії.
Таким чином, держава-агресор ставить умови: відмовитися від всіх претензій, або залишитися без працюючої газотранспортної системи.
Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак заявив, що Росія зробила все заходи для вирішення газових питань з Україною
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт щодо транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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