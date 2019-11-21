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21 листопада • оновлено в 15:08
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"Проти газових воєн": Росія повідомила про несподіваний крок назустріч Україні

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Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак заявив, що Росія вжила всіх заходів для вирішення газових питань з Україною.

"Росія проти будь-яких газових воєн. Вживаємо зусилля, щоб їх не було, щоб все було врегульовано завчасно", – повідомив Козак, передає ТАСС.

"Ми зробили все для цього", – додав він.

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Водночас Росія погрожує зірвати поставки газу в Європейський Союз, якщо Україна не відмовиться від всіх виграних судів проти "Газпрому".

Більш того, український Антимонопольний комітет повинен скасувати свій штраф проти російської газової компанії, а країна – відкликати скаргу з Єврокомісії.

Таким чином, держава-агресор ставить умови: відмовитися від всіх претензій, або залишитися без працюючої газотранспортної системи.

Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак заявив, що Росія зробила все заходи для вирішення газових питань з Україною

Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак заявив, що Росія зробила все заходи для вирішення газових питань з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Тег
транзит газу
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Россия сообщила о неожиданном шаге навстречу Украине ..." Мы всегда идём навстречу, а хуторяне или убегают, или рагули отступают ...
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1
2
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Как это неожиданно,как неожиданно.
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0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Все правильно. А чего вы ожидали х0хлики? Не хотите на наших условиях - ваше право. У России теперь есть возможности обойтись без вашей ГТС, у вас возможности обойтись без России в транзите газа нет.
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4
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Malyk Olga
Malyk Olga
И снова проходил мимо, а по-подробней можно ? Как обходить будете ??? Мечтатели парашевские
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0
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
И снова проходил мимо, так обходитесь. Вощвращаете все деньги которые должны по суду. И обходитесь пахаххахахах
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