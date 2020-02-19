Проти Азарова і Пшонки продовжать санкції: у Рябошапки розповіли подробиці

В Офіс генпрокурора України запевнили, що надають європейським партнерам всю необхідну інформацію для продовження санкцій проти колишніх українських топчиновників.

Про це йдеться у відповіді управління інформаційної політики Офісу генпрокурора на запит видання "ГОРДОН".

Видання попросило ОГП роз'яснити, чи розслідуються кримінальні провадження щодо ексчиновників-втікачів (зокрема, стосовно експрем'єр-міністра України Миколи Азарова, експрем'єра Сергія Арбузова, колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки, колишнього міністра з питань доходів Олександра Клименка), чи співпрацює прокуратура з європейськими інститутами для продовження санкцій проти зазначених осіб і чи отримував Офіс генпрокурора запити з ЄС для продовження обмежувальних заходів.

В управлінні інформаційної політики заявили, що підозри за кількома статтями Кримінального кодексу оголошені Азарову і Пшонці. Чи повідомлялося про підозри іншим політикам-втікачам, у відповіді не уточнюється.

"Офіс генпрокурора спільно з Міністерством закордонних справ України забезпечує взаємодію з Європейською службою зовнішньої діяльності з питань продовження обмежувальних заходів, що застосовуються Радою ЄС щодо колишніх українських чиновників. [Україна] інформує європейську сторону про стан кримінального переслідування цих осіб, в тому числі відповідаючи на ноти ЕСВД", – заявили в прокуратурі.

У відповіді також підкреслюється, що прокуратура робить "вичерпних заходів щодо забезпечення всебічності, повноти і об'єктивності" розслідування, а також "по взаємодії з європейськими інститутами з питань продовження санкцій шляхом надання додаткової необхідної інформації у відповідь на їхні запити".

"Інші запитувані відомості представляють таємницю слідства і не підлягають розголошенню", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, в кінці січня брюссельський кореспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рікард Йозвяк писав, що Європейський союз може зняти санкції з Азарова, Ставицького Януковича-молодшого, Арбузова, Клименка, Пшонки і його сина Артема.

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