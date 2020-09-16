Проти Абрамовича можуть ввести санкції ЄС – ЗМІ
Російські олігархи Роман Абрамович, Алішер Усманов і Ігор Шувалов можуть потрапити до списку санкцій Євросоюзу через отруєння опозиційного політика Олексія Навального.
Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Заборона на в'їзд в ЄС неодмінно по них ударить", – пише видання. Відзначається, що ці олігархи регулярно бувають у країнах Євросоюзу і володіють нерухомістю в Німеччині та Австрії.
Видання нагадало слова Навального, що санкції проти "стовпів влади" є ознакою того, що Захід серйозно налаштований "уповільнити діяльність путінської еліти".
53-річний Абрамович вважається 13-ю за багатством людиною в Великобританії зі статком близько 9 мільярдів фунтів. Крім клубу "Челсі", йому належать не менше трьох будинків в Лондоні.
Вважається, що Абрамович володіє:
понад 31% голосуючих акцій металургійного холдингу Evraz – через кіпрський офшор Lanebrook limited;
6% "Норильського нікелю" – через кіпрський Crispian Investments;
24% "Першого каналу" через ТОВ "ОРТ-КБ";
родовищами молібдену, міді, золота і срібла на Чукотці – Гірничодобувна компанія "Баїмське" (родовище Піщанка, куплене у 2008 р. за 1 млрд руб.), родовища Подвійне і Водороздєльне, компанія Highland Gold Mining;
"Челсі" – через британську фірму Fordstam Limited.
Бере участь у декількох девелоперських проектах в Росії. За даними ЗМІ, Абрамовичу належить яхта Eclipse. Також володіє яхтами Luna і Sussoro, літаком Boeing 767 (реєстраційний номер – P4-MES).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олексій Навальний був отруєний 20 серпня, йому стало погано в літаку.
Згодом опозиціонер впав у кому і був підключений до апарату ШВЛ.
Навального доставили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, зокрема і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
Реакцією Дональда Трампа на отруєння Навального може бути введення санкцій проти відповідальних осіб за допомогою закону Магнітського або закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону її військового застосування.
Європейські країни відреагували на докази, оприлюднені німецьким урядом про те, що Навального могли отруїти речовиною з групи "Новачок". Лідери країн засудили те, що сталося з політиком, і пообіцяли притягнути винних до відповідальності.