Проти Абрамовича можуть ввести санкції ЄС – ЗМІ

Російські олігархи Роман Абрамович, Алішер Усманов і Ігор Шувалов можуть потрапити до списку санкцій Євросоюзу через отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Заборона на в'їзд в ЄС неодмінно по них ударить", – пише видання. Відзначається, що ці олігархи регулярно бувають у країнах Євросоюзу і володіють нерухомістю в Німеччині та Австрії.

Видання нагадало слова Навального, що санкції проти "стовпів влади" є ознакою того, що Захід серйозно налаштований "уповільнити діяльність путінської еліти".

53-річний Абрамович вважається 13-ю за багатством людиною в Великобританії зі статком близько 9 мільярдів фунтів. Крім клубу "Челсі", йому належать не менше трьох будинків в Лондоні.

Вважається, що Абрамович володіє:

понад 31% голосуючих акцій металургійного холдингу Evraz – через кіпрський офшор Lanebrook limited;

6% "Норильського нікелю" – через кіпрський Crispian Investments;

24% "Першого каналу" через ТОВ "ОРТ-КБ";

родовищами молібдену, міді, золота і срібла на Чукотці – Гірничодобувна компанія "Баїмське" (родовище Піщанка, куплене у 2008 р. за 1 млрд руб.), родовища Подвійне і Водороздєльне, компанія Highland Gold Mining;

"Челсі" – через британську фірму Fordstam Limited.

Бере участь у декількох девелоперських проектах в Росії. За даними ЗМІ, Абрамовичу належить яхта Eclipse. Також володіє яхтами Luna і Sussoro, літаком Boeing 767 (реєстраційний номер – P4-MES).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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