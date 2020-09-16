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Проти Абрамовича можуть ввести санкції ЄС – ЗМІ

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
6,2 т.
Проти Абрамовича можуть ввести санкції ЄС – ЗМІ

Російські олігархи Роман Абрамович, Алішер Усманов і Ігор Шувалов можуть потрапити до списку санкцій Євросоюзу через отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Заборона на в'їзд в ЄС неодмінно по них ударить", – пише видання. Відзначається, що ці олігархи регулярно бувають у країнах Євросоюзу і володіють нерухомістю в Німеччині та Австрії.

Видання нагадало слова Навального, що санкції проти "стовпів влади" є ознакою того, що Захід серйозно налаштований "уповільнити діяльність путінської еліти".

53-річний Абрамович вважається 13-ю за багатством людиною в Великобританії зі статком близько 9 мільярдів фунтів. Крім клубу "Челсі", йому належать не менше трьох будинків в Лондоні.

Вважається, що Абрамович володіє:

  • понад 31% голосуючих акцій металургійного холдингу Evraz – через кіпрський офшор Lanebrook limited;

  • 6% "Норильського нікелю" – через кіпрський Crispian Investments;

  • 24% "Першого каналу" через ТОВ "ОРТ-КБ";

  • родовищами молібдену, міді, золота і срібла на Чукотці – Гірничодобувна компанія "Баїмське" (родовище Піщанка, куплене у 2008 р. за 1 млрд руб.), родовища Подвійне і Водороздєльне, компанія Highland Gold Mining;

  • "Челсі" – через британську фірму Fordstam Limited.

Бере участь у декількох девелоперських проектах в Росії. За даними ЗМІ, Абрамовичу належить яхта Eclipse. Також володіє яхтами Luna і Sussoro, літаком Boeing 767 (реєстраційний номер – P4-MES).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Олексій Навальний був отруєний 20 серпня, йому стало погано в літаку.

  • Згодом опозиціонер впав у кому і був підключений до апарату ШВЛ.

  • Навального доставили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.

  • 14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, зокрема і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

  • Реакцією Дональда Трампа на отруєння Навального може бути введення санкцій проти відповідальних осіб за допомогою закону Магнітського або закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону її військового застосування.

  • Європейські країни відреагували на докази, оприлюднені німецьким урядом про те, що Навального могли отруїти речовиною з групи "Новачок". Лідери країн засудили те, що сталося з політиком, і пообіцяли притягнути винних до відповідальності.

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РосіяСанкції проти РосіїРоман АбрамовичОлексій Навальний
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