Протест шахтарів КЗРК може бути спровокований перед виборами, – голова правління

Три з чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату відновили роботу у повному обсязі. І лише 24 працівники шахти "Жовтнева" досі залишаються під землею і не можуть остаточно сформулювати свої вимоги. Про це у коментарі OBOZREVATEL заявив в.о.голови правління КЗРК Сергій Новак.

Він також наголосив: у керівництва підприємства є підозри, що протести інспіровані окремими політсилами перед місцевими виборами.

"Страйку ніякого і не було. Були незаконні акції непокори, тому що вони не діють у рамках діючого законодавства, а просто сидять у шахті, порушуючи всі правила перебування під землею. Вимоги протестуючих досі не оформлені жодним чином. Просто підвищення зарплати. Просто покращення якихось умов праці. Ми навіть не розуміємо, про що йде мова", - заявив Новак.

Він повідомив, що лише за останній місяць зарплати працівникам КЗРК підвищувалися двічі. З 1 вересня, ще до початку страйку, заробітні плати збільшили на 10% всім, і ще на 25% - тим категоріям працівників, які давно не отримували підвищення зарплат.

"Деякі шахти з розумінням поставилися до ситуації. З минулої суботи почали працювати "Тернівська" і "Гвардійська" шахти. 30 вересня – шахта "Родіна". Три з чотирьох наших шахт працюють у повному обсязі. Під землею залишаються лише 22 чоловіка і 2 жінки з шахти "Жовтнева", яка розпочинала всі ці процеси. На перемовини вони не йдуть", - розповів Новак.

За його словами, страйкарі кілька разів змінювали вимоги. Спершу вимагали встановлення зарплат на рівні 1 тисяча доларів. Коли їм вказали на те, що наразі власне шахтарі отримують 1300-1500 доларів – вимоги змінилися. Страйкарі почали вимагати 1000 доларів мінімальну зарплату для всіх, хто спускається під землю, і 500 – для тих, хто працює на поверхні. Наразі ж замість тисячі доларів почала озвучуватися сума у тисячу євро.

"Ми не розуміємо, чому вимоги постійно змінюються. Маємо підозру, що за цим хтось стоїть, хоча за руку ми нікого не ловили – ні з політиків, ні з когось ще. Втім, гадаю, тут справа у виборах, які наближаються. Бо якби ми порушували генеральну, галузеві угоди чи колективний договір – були би питання до нас. Але порушень у нас немає. Тому єдине пояснення – це вибори", - заявив Новак.

Він відзначив, що наразі зарплати на підприємстві складатимуть близько 720 доларів. Плюс – усі працівники отримують оздоровчі у розмірі середньомісячного заробітку та мають можливість разом з родинами відпочивати на одній з двох баз відпочинку підприємства – у Скадовську і Бердянську. Цьогоріч попри карантин там оздоровилися близько 2 тисяч працівників КЗРК.

Новак також підкреслив: адміністрація підприємства забезпечує страйкарям вентиляцію приміщень, воду та телефонію – попри те, що деякі ЗМІ повідомляють про протилежне.

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