Протест Грузії проти Путіна: в Кремлі заговорили про величезні збитки

Через припинення авіасполучення з Грузією російські авіакомпанії втратять близько 3 мільярдів рублів.

Про це заявив заявив міністр транспорту Росії Євген Дітріх, передає "Медуза". При оцінці збитків, за його словами, враховувалися як прямі втрати, так і частина упущеної вигоди.

Водночас "Коммерсант" у кінці червня писав, що авіакомпанії попередньо оцінили свої збитки у 3 мільярди рублів, але офіційні цифри вийшли на порядок нижчими.

Як підкреслив Дітріх, йдеться про "дуже попередню оцінку". При цьому раніше російським авіакомпаніям пообіцяли компенсувати втрати від заборони польотів у Грузію з федерального бюджету.

Ілюстрація. Протести в Грузії Колаж

Нагадаємо:

У Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що й викликало хвилю обурення.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, під час зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту і 80 поліцейських.

Зокрема, продюсеру російського пропагандистського каналу Ruptly в ході протестів у спину потрапила гумова куля, момент потрапив на відео.

Під час акції в Тбілісі опозиція штурмувала парламент, і учасники мітингу увірвалися в будівлю.

Як писав OBOZREVATEL, 22 червня в Грузії почалася чергова хвиля протестів.

Мітинг у Грузії 22 червня Telegram-канал "Протесты в мире"

Мітинг у Грузії 22 червня Telegram-канал "Протесты в мире"

У РФ події викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

Заборона вводиться тимчасово з 8 липня з метою "забезпечення національної безпеки", йдеться в указі.

Пізніше найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою у зв'язку з акціями протесту та реакцією на них російської влади.

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