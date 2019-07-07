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Протест Грузії проти Путіна: в Кремлі заговорили про величезні збитки

20.1тЧитати матеріал російською

Через припинення авіасполучення з Грузією російські авіакомпанії втратять близько 3 мільярдів рублів.

Про це заявив заявив міністр транспорту Росії Євген Дітріх, передає "Медуза". При оцінці збитків, за його словами, враховувалися як прямі втрати, так і частина упущеної вигоди.

Водночас "Коммерсант" у кінці червня писав, що авіакомпанії попередньо оцінили свої збитки у 3 мільярди рублів, але офіційні цифри вийшли на порядок нижчими.

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Як підкреслив Дітріх, йдеться про "дуже попередню оцінку". При цьому раніше російським авіакомпаніям пообіцяли компенсувати втрати від заборони польотів у Грузію з федерального бюджету.

Ілюстрація. Протести в Грузії

Ілюстрація. Протести в Грузії

Колаж

Нагадаємо:

  • У Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

  • Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

  • Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що й викликало хвилю обурення.

  • За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, під час зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту і 80 поліцейських.

  • Зокрема, продюсеру російського пропагандистського каналу Ruptly в ході протестів у спину потрапила гумова куля, момент потрапив на відео.

  • Під час акції в Тбілісі опозиція штурмувала парламент, і учасники мітингу увірвалися в будівлю.

Як писав OBOZREVATEL, 22 червня в Грузії почалася чергова хвиля протестів.

Мітинг у Грузії 22 червня

Мітинг у Грузії 22 червня

Telegram-канал "Протесты в мире"

Мітинг у Грузії 22 червня

Мітинг у Грузії 22 червня

Telegram-канал "Протесты в мире"

У РФ події викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

Заборона вводиться тимчасово з 8 липня з метою "забезпечення національної безпеки", йдеться в указі.

Пізніше найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою у зв'язку з акціями протесту та реакцією на них російської влади.

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Теми
Протести в Грузіїросійська економіка
Місце
Росія
Теги
протестекономіка
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Н Олег
Н Олег
достали эти присюсюкивания с "бизнесом" ... пендосы закрывают сообщение с не нравящейся страной и никаких "компенсаций" авиакомпаниям не платят ... мдя ... это я горячусь оттого, шо цены на авиабилеты [меня интересуют в Адлер и Симферополь] просто ломовые ... разогнать всю эту шушеру и возродить могучий Аэрофлот...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Н Олег:"это я горячусь оттого, шо цены на авиабилеты [меня интересуют в Адлер и Симферополь] просто ломовые". А Вы ещё десяток комментариев поместите, и будут деньги на билет. :) ... разогнать всю эту шушеру и возродить могучий Аэрофлот
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Виня Ксения
Виня Ксения
Покорные рабы на рассее пусть и дальше оплачивают потери из-за плешивой моли.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Виня Ксения, рабы с помойки . пьянь подзаборная с куем чечена за щекой
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Прямой убыток российских авиакомпаний определили в сумму 410 тыс рублей.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha:"Прямой убыток российских авиакомпаний определили в сумму 410 тыс рублей." Вы определили, Мишико?
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