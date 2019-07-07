Протест Грузії проти Путіна: в Кремлі заговорили про величезні збитки

Через припинення авіасполучення з Грузією російські авіакомпанії втратять близько 3 мільярдів рублів.
Про це заявив заявив міністр транспорту Росії Євген Дітріх, передає "Медуза". При оцінці збитків, за його словами, враховувалися як прямі втрати, так і частина упущеної вигоди.
Водночас "Коммерсант" у кінці червня писав, що авіакомпанії попередньо оцінили свої збитки у 3 мільярди рублів, але офіційні цифри вийшли на порядок нижчими.
Як підкреслив Дітріх, йдеться про "дуже попередню оцінку". При цьому раніше російським авіакомпаніям пообіцяли компенсувати втрати від заборони польотів у Грузію з федерального бюджету.
Ілюстрація. Протести в Грузії
Колаж
Нагадаємо:
У Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.
Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.
Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що й викликало хвилю обурення.
За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, під час зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту і 80 поліцейських.
Зокрема, продюсеру російського пропагандистського каналу Ruptly в ході протестів у спину потрапила гумова куля, момент потрапив на відео.
Під час акції в Тбілісі опозиція штурмувала парламент, і учасники мітингу увірвалися в будівлю.
Як писав OBOZREVATEL, 22 червня в Грузії почалася чергова хвиля протестів.
Мітинг у Грузії 22 червня
Telegram-канал "Протесты в мире"
Мітинг у Грузії 22 червня
Telegram-канал "Протесты в мире"
У РФ події викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.
Заборона вводиться тимчасово з 8 липня з метою "забезпечення національної безпеки", йдеться в указі.
Пізніше найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою у зв'язку з акціями протесту та реакцією на них російської влади.
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