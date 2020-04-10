Наївність гірша за злодійство: знайдено особу, яка позбавила країну засобів захисту, а бюджет – мільйонів

Наївність колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука виявилася гіршою за злодійство та корупцію. Конкретна історія – якби не бездіяльність Гончарука та ексміністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова, Україна б не опинилася в розпал пандемії з дефіцитом масок. Коли всі країни світу закривали кордони для експорту товарів індивідуального захисту, українські ділки активно вивозили їх.

Тільки за два місяці й тільки легально з країни експортували 38 млн масок. Знаючи, яка дірява українська митниця, цілком можна припустити, що "контрабасом" до держав ЄС потрапило в рази більше. Зараз аналогічну продукцію країні доводиться імпортувати, переплачуючи сотні мільйонів гривень. Тоді ці засоби індивідуального захисту можна було закуповувати за 1 грн за штуку, а зараз – щонайменше за 12 грн. Різниця тільки на цих, офіційно експортованих за два місяці, становить 418 млн грн (!).

Про те, хто й куди вивіз маски з України та чому так трапилося – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З країни вивезли тільки за два місяці понад 38 млн масок

за січень-лютий з України вивезли масок на 8 млн доларів;

кожну маску продавали в середньому більш ніж удесятеро дорожче за собівартість;

українці переплачували за маски в десятки разів. За собівартості 50-80 коп. їх продають за 15-25 грн (закупівельна оптова ціна – 11-12 грн);

тоді як інші країни забороняли експорт масок, український Кабмін нібито чекав, поки коронавірус наздожене Україну;

через відсутність масок та інших необхідних засобів українці опинилися перед величезною загрозою зараження.

Лишень за січень і лютий 2020-го, коли в світі вирував COVID-19, а Китай був готовий купувати засоби індивідуального захисту за будь-яку ціну, українські підприємці почали масово вивозити їх за кордон. За два місяці тільки офіційно продали майже 38,2 млн масок, розповів OBOZREVATEL колишній високопоставлений співробітник митниці. Через некомпетентність уряду ці дії були законними аж до середини березня, чим і скористався бізнес, а також підприємливі ділки.

Цих масок вистачило б, щоб повністю забезпечити на кілька місяців потреби всього медичного персоналу країни, співробітників стратегічно важливих підприємств, також соціально незахищених верств населення. Саме внаслідок бездіяльності уряду Гончарука зараз, коли коронавірус уже наздогнав Україну, аналогічні маски доводиться купувати за ціною у 12 разів вищою.

Нині вигоду від виготовлення масок можна порівняти з друкуванням грошей – Китай тільки за місяць наварив на продажі засобів захисту $1,4 млрд. Імпортувати за надхмарними цінами доводиться й Україні.

"Ми очікуємо прибуття в Україну з Китаю 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України, 10 апаратів штучної вентиляції легень, 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки, 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції, 400 тис. експрестестів і 10 тис. літрів дезінфекційної рідини", – сказав президент президент Володимир Зеленський.

Давайте порахуємо: 1 000 000 грн множимо на 11 грн (різницю між собівартістю та мінімальною ціною) – отримуємо 11 млн грн. На ці гроші розумний, а головне, далекоглядний уряд міг би збільшити національні потужності з пошиття масок. У підсумку ці інвестиції окупилися б уже першого місяця.

Загалом держава переплатить десятки, а то й сотні мільйонів доларів через те, що вчасно не зупинила власний експорт, не переорієнтувала національне виробництво, не зробила власний запас масок та інших засобів захисту.

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Головне питання до колишнього уряду: експрем'єра Олексія Гончарука та колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова. Секретар РНБО Олексій Данілов ще в січні просив їх припинити експорт, але вони ігнорували. Пізніше Милованов пояснив: чекали першого підтвердженого випадку коронавірусу. Ці очікування коштували Україні сотні мільйонів гривень.

В результаті всього за два місяці з України в розпал COVID-19 і до заборони вивезли 152 тонни 861 кілограм медичних масок.

Хто вивіз найбільше

Одні з найбільших експортерів масок із України: ТОВ "Мамона Трейд" (основний вид діяльності – оптова торгівля фруктами та овочами), ТОВ НВП "Стандарт" (виробництво текстилю) та ТОВ "ВВА-Трейд" (неспеціалізована оптова торгівля). OBOZREVATEL вивчив кожного з них, однак ні очевидних політичних зв'язків, ні гучних скандалів за ними немає. Бізнес просто вирішив скористатися ситуацією та заробити на спільній біді.

Що дивно, серед десятків ОООшок виявилися й фізособи-підприємці. Наприклад, Абрамов Ростислав Володимирович, Густі Валентина Олександрівна, Стамов Денис Іванович та інші. Вони зареєстровані в різних містах: Києві, Одесі тощо. В умовах пандемії й вони "вирішили" зайнятися зовнішньоекономічною діяльністю. Як стало відомо OBOZREVATEL, за частиною "ФОПів" стоять досить великі гравці ринку. Серед них і відомі нардепи "від медицини". Хоча документально простежити такий зв'язок практично неможливо. Цей схематоз у майбутньому належить вивчати Службі безпеки Украіни. Водночас є про що подумати законодавцям: адже коли йдеться про діяльність ФОПів, багато політиків говорить про самозайнятих людей, які ледве зводять зводять кінці з кінцями, але чомусь впритул не бачить схемників, що "підставляють плечі" ділкам, які бажають наварити великі гроші.

Що цікаво, якби підприємці не кинулися продавати все за кордон, могли б більше заробити і на внутрішньому ринку. Зараз в середньому маски в Україні продають за 18 грн, коли собівартість менша за гривню.

Отримати коментар когось із експортерів так і не вдалося. Щоразу журналіста перенаправляли до відділу продажів, там пропонували зробити замовлення на сайті й почекати своєї черги. Мовляв, з вами зв'яжуться.

Тим часом САП вже почала розслідування дій Олексія Гончарука. Правоохоронці з'ясовуватимуть, чи існувала фінансова зацікавленість не виконувати рекомендації РНБО та з якої причини він недбало поставився до виконання своєї роботи. Є підстави припускати, що згадані панове вийдуть сухими з води. Тому що можна притягнути до відповідальності за службову недбалість пілота літака, лікаря або власника ресторану. Але прем'єр-міністра... відповідальність як політична, так і кримінальна – невідоме поки поняття для вищих посадових осіб (переслідування за політичними мотивами не береться до уваги).

Але справедливість все-таки має взяти гору. Милованов і Гончарук повинні понести не тільки політичну, а й кримінальну відповідальність. Своєю "наївністю", яка виявилася гіршою за злодійство, вони в розпал пандемії не тільки позбавили бюджет сотень мільйонів гривень через необхідність купувати засоби захисту втридорога, а й наразили всіх українців на загрозу зараження. Ми поки не говорили про ситуацію з респіраторами, ШВЛ тощо. Тому наразі просто змушені написати:

"Далі буде".