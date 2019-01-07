Із Кримським мостом нові проблеми: життя людей під загрозою, у Росії б'ють на сполох

Кримський міст – гордість російського президента Володимира Путіна – неодноразово ставав предметом критики з боку фахівців. Аргументація на користь відмови від будівництва об'єкта цілком обґрунтована, адже наводилося безліч доказів того, що Кримський міст – це інженерна катастрофа, яка може привести до загибелі людей.

Але окупанти не звертали уваги на аргументи фахівців, і зараз ми спостерігаємо картину, коли проблеми виникають одна за одною. Головний доказ – залізничний проліт, запуск якого постійно відкладається, і причиною тому є незліченні порушення під час будівництва об'єкта.

Що відбувається із Кримським мостом зараз і які його подальші перспективи – розбирався OBOZREVATEL.

Міст рухається

У листопаді місяці 2018 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій опублікувало знімки супутника, на яких видно, що з боку Кримського півострова зафіксовані об'єкти з вертикальними зміщеннями зі швидкістю від 89 міліметрів (просідання) до 52 міліметрів у рік (підняття). Водночас у центральній частині мосту — підвищення арки залізничного сполучення зі швидкістю до 30 міліметрів у рік. Арка автомобільного сполучення просідає зі швидкістю до 32 міліметрів у рік.

Зсув Кримського мосту МінТОТ

В інтерв'ю OBOZREVATEL глава відомства Вадим Черниш підтвердив дані розрахунки і повідомив, що ситуація буде тільки погіршуватися.

"Зараз зсуви тривають. Прогнози у нас такі, що і були спочатку. Міст побудований із порушенням технології, не враховані всі фактори. Технологічно ця частина дуже вузька. Тому в разі найменших проблем морські затори створюються дуже швидко. Коли РФ перекривала протоку, ставлячи туди корабель, то за два дні накопичилися 421 суден із обох сторін. Уже було декілька аварій. Десь судна зіткнулися, хтось був на якірній стоянці, а його відірвало. Вони кажуть: "Це шторм". А ви що не знаєте, що взимку в Азовському і Чорному морях бувають шторми? Не знаєте, що там вітер? Невже на це не зважали? Виявляється, що ні", – заявив міністр.

Вадим Черниш УНІАН

Автор двох українських проектів Кримського мосту, інженер і мостобудівник Георгій Росновський, як ніхто розуміє, що для будівництва росіяни обрали найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце. Фахівець стверджує, що міст можна було б побудувати в іншому місці, трохи на північ від поромної переправи у вузькому місці протоки, де геологія не так проблематична. Але в даному випадку з просіданням Кримського мосту вже нічого неможливо вдіяти.

"Це призведе до руйнування мосту, він може і сильніше просідати, і перекошуватися у різні боки, а потім навесні піде льодохід, який може впливати на опори", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

Залізниця перевернеться

Основною проблемою, про яку говорили ще під час проектування Кримського мосту, – є складна геологія у місці будівництва об'єкта. Тектонічні плити під мостом перебувають у постійному русі, через що конструкція постійно рухається. А м'які і рухливі ґрунти не дають можливості для створення насипу під залізничне полотно.

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До речі, вже відомо, що росіяни знову прорахувалися, вибравши непридатний ґрунт для створення земляного насипу. Тепер же його заміна обійдеться окупантам у додаткові 2,9 млрд рублів. У зв'язку з цим введення в експлуатацію залізничного прольоту знову відкладається.

Але для політичного проекту гроші в Росії завжди знайдуться, у цьому випадку існує інша проблема – зміщення паль можуть призвести до катастрофи на залізничному прольоті Кримського мосту.

"З одного боку йде осадка, з іншого – випирають палі, їх виштовхує на поверхню, і виходить перекіс, а на залізниці такого не повинно бути, має бути ідеальна поверхня", – розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар.

Юрій Медовар Facebook Медовара

За його словами, в глинах можливі будь-які катаклізми, і в будь-який момент через зсуви залізничні рейки можуть перевернутися, що призведе до масштабної аварії і людських жертв.

"Ще один момент, вони приблизно удвічі зменшили широту потоку, тим самим збільшивши швидкість течії, яка припадає якраз на основні опори. Це означає, що буде збільшений винос із-під опор мулів, напівтвердих глин та іншого, що серйозно впливає на стійкість цих опор", – каже російський інженер.

На його думку, залізничну частину мосту навряд чи коли-небудь запустять, адже завантажені потяги даватимуть додаткове навантаження на опори.

"Потяги важкі, це не легкові авто. Завантажений потяг важить приблизно 6 тис. т., ось підуть ці 6 тис. т. на дві опори, подивимося у який бік їх перекосить", – зазначив він.

Простоїть вічність?

У Росії стверджують, що завдяки новим технологіям, після запуску міст простоїть 100 років без капітальних ремонтів. Але в ЗМІ все частіше з'являються повідомлення про проблеми вже під час будівництва: то тріщина в опорі, то проліт упав, то осідання. Уже зараз підтримання мосту в робочому стані коштує окупантам чималих грошей. А скільки він зможе простояти, залежить від самої природи.

Кримський міст

"Там тектоніка дуже складна – розломи, землетруси. Я можу тільки одне сказати – дуже дорого обходиться підтримка мосту в робочому стані. Зараз в Лондоні сидить команда проектувальників, сім чоловік, цілодобове чергування, моніторять, перевіряють, фіксують коливання. Я ось жінці-проектувальниці Кримського мосту пояснював, що це геологія, і нічого не вийде, а вона мені: "Ні, ми всі під міст ляжемо". Добре, лягайте, заради Бога. Буде, як і з попередніми мостами, їх же два було, один німці намагалися будувати. Ну, Бог любить трійцю, як то кажуть", – говорить Медовар.

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