"Просто виживають": Медведєв визнав колосальну бідність росіян

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв визнав, що життя росіян "далеке від ідеалу, багатьом людям важко, а деякі просто виживають".

"Сьогодні в Росії майже 19 мільйонів людей бідні. Це означає, що ці люди живуть так, як жити не повинні", – повідомив Медведєв, виступаючи зі звітом у Державній думі, передає ZNAK.

"Але бідність різна, причини в кожному конкретному випадку різні. Треба шукати причини і дивитися ще на витрати сім'ї, а не тільки на доходи", – додав глава російського уряду.

За його словами, в результаті зусиль уряду кількість бідних зменшилася на 400 тисяч осіб.

Водночас російський прем'єр-міністр підкреслив, що ця цифра "не та, яку всім би хотілося".

"На подолання бідності в Росії спрямована вся робота в соціальному блоці уряду", – підсумував Медведєв.

Дмитро Медведєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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