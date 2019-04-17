|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Просто виживають": Медведєв визнав колосальну бідність росіян

1.5тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв визнав, що життя росіян "далеке від ідеалу, багатьом людям важко, а деякі просто виживають".

"Сьогодні в Росії майже 19 мільйонів людей бідні. Це означає, що ці люди живуть так, як жити не повинні", – повідомив Медведєв, виступаючи зі звітом у Державній думі, передає ZNAK.

"Але бідність різна, причини в кожному конкретному випадку різні. Треба шукати причини і дивитися ще на витрати сім'ї, а не тільки на доходи", – додав глава російського уряду.

Новини
"Тільки посилюються": Медведєв забив на сполох через санкції Заходу

За його словами, в результаті зусиль уряду кількість бідних зменшилася на 400 тисяч осіб.

Водночас російський прем'єр-міністр підкреслив, що ця цифра "не та, яку всім би хотілося".

"На подолання бідності в Росії спрямована вся робота в соціальному блоці уряду", – підсумував Медведєв.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
0
57
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Украинцы если мы где то рядом у жопы...то вы в самой серединке
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Я не разу не слышал, что в самой нищей колонии Украина, назвали количество нищих, 80%?, 90%? Нацисты счастливы в колонии Порошенки)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Михайлов Андрей, и не услышишь, мы богаче
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...так эти 19 млн. считаются "вставшими с колен" ...или на их "горбу" и стоят те, кто "поднялся"...но Дима и весь "социальный блок правительства" о них помнит, а Вова так тот вообще - "Утром мажу бутерброд – Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет ...))))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки