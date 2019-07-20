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"Просто шок": у Криму забили на сполох через масову міграцію у Росію

11.3т Читати матеріал російською

Жителі окупованого Криму мігрують у Росію – місцевим простіше їхати працювати і вчитися у Краснодар, ніж у Сімферополь.

"Ось що цікаво, так це реакція кримчан, хто вперше поїхав у Росію. Для деяких це просто шок – гарні дороги, розвинена інфраструктура, як банківська, так і торгова, ціни істотно нижчі кримських", – повідомив блогер Олександр Горний у коментарі для "Ехо Москви".

За його словами, багато хто відзначає, що навіть за зовнішніми ознаками життя у Краснодарському краї на порядок краще, ніж у Криму.

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Горний також наголосив, що жителям Керчі в цьому випадку пощастило набагато більше – через Кримський міст вони стали "ближчими до Росії".

Жителі окупованого Криму мігрують у Росію

Жителі окупованого Криму мігрують у Росію

Жителі окупованого Криму мігрують в Росію

Жителі окупованого Криму мігрують в Росію

Жителі окупованого Криму мігрують у Росію

Жителі окупованого Криму мігрують у Росію

Жителі окупованого Криму мігрують у Росію

Жителі окупованого Криму мігрують у Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Slava Slava
Slava Slava
Путин умышленно сделал в Крыму плохие условия, чтоб местные выехали в рашу, и в Крыму сделать военную базу. Мерзкий карлик
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тонкий и красивый троллинг Украины...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Так невозможно за пять лет восстановить то, что разрушали 28 лет. И даже сейчас, на Крым деньги выделяют, и федеральные проекты все выполняются, а местная власть живет по старинке - побольше своровать, а остальное сделать как попало.
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Kirlackaj Viola, штобы это понять, нужно такое устройство как мозги, так шта не утруждайся здесь что-то кому-то объяснить
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