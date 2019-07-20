"Просто шок": у Криму забили на сполох через масову міграцію у Росію

Жителі окупованого Криму мігрують у Росію – місцевим простіше їхати працювати і вчитися у Краснодар, ніж у Сімферополь.

"Ось що цікаво, так це реакція кримчан, хто вперше поїхав у Росію. Для деяких це просто шок – гарні дороги, розвинена інфраструктура, як банківська, так і торгова, ціни істотно нижчі кримських", – повідомив блогер Олександр Горний у коментарі для "Ехо Москви".

За його словами, багато хто відзначає, що навіть за зовнішніми ознаками життя у Краснодарському краї на порядок краще, ніж у Криму.

Горний також наголосив, що жителям Керчі в цьому випадку пощастило набагато більше – через Кримський міст вони стали "ближчими до Росії".

Жителі окупованого Криму мігрують у Росію

Жителі окупованого Криму мігрують в Росію

Жителі окупованого Криму мігрують у Росію

Жителі окупованого Криму мігрують у Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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