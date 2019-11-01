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1 листопада • оновлено в 12:52
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"Просто повірте": Гончарук пообіцяв різке зростання економіки України

1.1т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про зростання економіки України на 40%, яке відбудеться в найближчі роки.

Про це він повідомив на телеканалі "1+1". За його словами, "змінити країну за два місяці неможливо" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

скріншот відео

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"Я хочу сказати всім скептикам, які втомилися і не вірять, що у нас щось вийде. Неможливо змінити країну за два місяці. Я хочу таким людям сказати: а ви просто повірте, станьте поруч і робіть бізнес, платіть податки", – заявив він.

За словами глави уряду, людям потрібно змінити модель поведінки, перестати красти, підкуповувати суддів і чиновників. При цьому він зазначив, що озвучені ним перспективи є цілком реальними.

"Зростання економіки на 40% за п'ять років – це завдання не для уряду. Це завдання для всього нашого народу. Ми повинні перемогти корупцію і досягти чесної конкуренції. Ми або ростемо і стаємо успішною країною, або відмовляємося від цієї ідеї, як від нереальної, та спокійно живемо далі", – зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз по зростанню ВВП України в 2019-2022 роках.

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Теми
Реформи Зеленського Реформи в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна Київ
Теги
ВВП МВФ
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В сети смеются))))))
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Верим, как можно не поверить глядя в эти честные глаза) "Эти руки никогда не крали")
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
У лохотрона такая же вывеска
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