"Прос**ли всі полімери": мережа висміяла провал мільярдного проекту в Росії

Провал мільярдного проекту російського літака МС-21, виробництво якого опинилося під загрозою через санкції США, висміяли користувачі мережі.

"Новітній "російський" авіапроект – літак МС-21 – теж виявився не російським. Головна його "фішка" – композитне крило. Але Японія і США більше композитів не дають. А в Росії композитні компоненти для цього крила робити не вміють. Ще раз – не вміють. Геніально ж", – пише в Twitter блогер Проф. Преображенський.

"В принципі, рішення-то є. Треба на заміну композиту взяти стандартний російський матеріал (ну той, який у якутського скульптора). А потім освятити не один раз, а два. Повинно спрацювати", – іронізує блогер.

"Крилами стерхів, вирощених для цих цілей замінити. Пілот є, стажування пройшов", – пише Сергій.

"Однак, у Путіна все, до чого не доторкнеться – перетворюється у руїни... І, схоже, після пенсійного грабежу це нарешті стало розуміти все більше і більше л**торату", – зазначив користувач із ніком Valenki52.

"Прос**ли всі полімери", – підсумував Денис.

Новітній "російський" авіапроект - літак МС-21 - теж виявився не російським.

Головна його "фішка" - композитне крило.

Але Японія і США більше композитів не дають.

А в Росії композитні компоненти для цього крила робити не вміють.

Ще раз - не вміють.

Геніально ж. pic.twitter.com/ABA6EkZCj5 - Проф. Преображенський (@prof_preobr) 10 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, після того, як до американського чорного списку потрапили АТ "Аерокомпозит" і АТ "ОППП "Технологія" імені Ромашина" (структура "РОСТЕХ"), США і Японія припинили постачати Москві компоненти, необхідні для створення подовженого композитного крила, яке позиціонується як конкурентна перевага МС-21.

Залишків запасів вистачить на шість літаків. Очікувати, що поставки відновляться, найближчим часом марно, тому залишається або купувати композити в Китаї (але вони удвічі товщі і важчі за ті, які використовують зараз), або чекати, коли російські підприємства навчаться виробляти продукцію, яку можна порівняти за характеристиками з американською та японською.