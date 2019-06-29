"Просити не будемо!" Путін жорстко поставив крапку по санкціях США

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не буде просити США скасувати санкції проти РФ.

Таку заяву він зробив на підсумковій прес-конференції саміту G20 в японській Осаці.

"Рівень торгового обороту з США в 25 млрд не відповідає нашим інтересам і нашим можливостям. Тому, чи будуть вони щось робити чи не будуть - я поняття не маю. У всякому разі ми точно не будемо ні про що просити - ні так ні. А якщо інтерес є, то ми з готовністю відповімо тим самим. Все будемо робити для того, щоб ситуація змінювалася на краще", - заявив російський лідер.

Володимир Путін скріншот

Водночас, він вважає, що США хочуть вести бізнес в Росії, оскільки міжнародний економічний форум в Петербурзі викликав їхній великий інтерес - туди приїхало 500 американців. Відзначимо, що раніше США влаштували бойкот Росії і заявили, що інвестори на форум не поїдуть.

При цьому президент США Дональд Трамп дуже розпливчасто прокоментував можливість зняття санкцій з Росії.

"Я думаю, він (Путін. - Ред.) прекрасний хлопець. Я вважаю, у нас була відмінна зустріч. У нас повинна бути торгівля - між Росією і США, двома великими країнами. Вчора була прекрасна зустріч. Він надзвичайна людина", - заявив американський лідер.

Нагадаємо, Трамп і Путін провели переговори в рамках саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що головна причина, по якій Сполучені Штати вводять санкції проти Москви, – покарати Кремль за незалежну зовнішню політику.

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