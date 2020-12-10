Рябікін вперше заявив, що Зеленський особисто запропонував йому стати головним митником країни

Призначити Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби вирішив президент Володимир Зеленський. Він особисто сказав екс-директору аеропорту "Бориспіль" про це ще у жовтні.

Таку заяву чиновник зробив в інтерв'ю LB.ua. За його словами, довелося довго вивчати питання, щоб ухвалити рішення.

"Пропозицію від Офісу президента я отримав в кінці жовтня. Дійсно, довго вивчав питання, спілкувався з тими, хто колись формував і супроводжував процеси. І тільки після цього ухвалив для себе рішення. Це була пропозиція безпосередньо від Володимира Олександровича", – сказав Рябікін.

Він також пояснив, що до призначення консультувався з багатьма людьми і всі вони говорили про одну проблему – відсутності пріоритетів на митниці.

"Сьогодні ці пріоритети сформульовані президентом України, прем'єр-міністром і міністром фінансів: наповнення бюджету, виконання всіх планів по надходженнях, передбачених бюджетом. У цьому ключі справедливий вислів Максима Нефьодова (екс-голова Митної служби. – Ред.): "Це все одно, що робити реконструкцію в палаючому будинку", – додав глава ДМС.

На його думку, наповнення бюджету і реформування митниці – два різних вектори, які розходяться під кутом 90 градусів.

Рябікін заявив, що особисто обіцяв Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю вже за дві місяці вибудувати модель, за якою митниця буде реформована.

"Потрібен, імовірно, двомісячний термін, щоб усіх стейкхолдерів процесу, зібрати за одним столом, уважно вислухати, взяти раціональне зерно, позбутися від лушпиння і спробувати вибудувати якусь цільову модель, до якої ми хочемо прийти через рік, два, три", – додав глава ДМС.

Що відомо про Павла Рябікіна:

з березня 2017 року до листопада 2020 року працював гендиректором аеропорту "Бориспіль";

тричі був нардепом (у 2000-2002 роках і в 2002-2005 рр. як безпартійний, в 2012-2014 рр. – від партії "УДАР");

в 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації;

в 2005-2006 рр. займав посаду заступника міністра транспорту і зв'язку України;

в 2009-2010 роках – надзвичайний і повноважний посол України в Данії.

На місцевих виборах в Україні 2020 року Рябікін балотувався до Київради від "УДАРу".

Нагадаємо, 18 листопада Кабінет міністрів призначив Рябікіна главою Державної митної служби.

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