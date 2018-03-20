Пропав $1 млн: українець влаштував грандіозний скандал через криптовалюту

Український трейдер звинуватив китайську кріптобіржу OKEX, дочірню платформу OKcoin, в крадіжці більше $1 млн у криптовалюті.

За словами українця, 14 січня сталася велика продаж ефіру (ETH) обсягом близько 100 тисяч монет. Це спровокувало різке падіння курсу. Про це розповів кріптотрейдер виданню "AIN.UA", надавши скріншоти аккаунта.

Михайло (ім'я змінено. - Ред) зробив запит купівлі на 10 тисяч ефіру, але він був виконаний тільки частково. Користувач біржі зміг купити 1 045 ETH за ціною в $0,002 за штуку.

Така різниця у курсі стала наслідком великої продажі криптовалюти. Угода не залишилася непоміченою представниками біржі. OKEX повідомила про "продаж великої кількості ETH за необгрунтовано низькою ціною" і заявила, що зв'яжеться з продавцем для прийняття "кращого рішення".

Новини Хакери добували криптовалюту за допомогою Скарлет Йоханссон

За словами українця, продавець ефіру відправив п'ять ордерів на продаж у 12-хвилинному інтервалі. Крім того, трейдер цією купівлею не порушив правил криптобіржі. Михайло спробував вивести частину з біржі, після того, як на рахунок надійшли 1045 ETH, але не зміг вивести ані 250 ETH, ані більш дрібну суму в 10 ETH.

До купівлі у трейдера на рахунку вже була певна сума в криптовалюті, еквівалентна понад 100 ETH. Пізніше, доступ до сторінки виведення для Михайла був заблокований. Українець відразу звернувся в підтримку OKEX, але відповіді від біржі не було.

Через кілька днів представники сервісу зв'язалися із трейдером. Під час першого діалогу представник біржі поставив його перед фактом, що сервіс залишить йому 145 ETH (близько $160 тисяч за курсом того дня) і спише 900 ETH (близько $1 млн). Після таких дій йому розблокують виведення коштів.

При цьому представник компанії не зміг назвати пункт, який порушив трейдер. Рішення було обґрунтовано тим, що трейдер купив ЕТН по занадто низькій ціні. 23 січня його аккаунт повністю заблокували. Через кілька днів він повернув доступ і помітив пропажу великої кількості криптоактівов: 976,86 ETH, 4,095 BTC, 3894 CAN, а також $ 24 560. 23 січня це було еквівалентно 1053 ETH або більше $1 млн.

Українець знову звернувся у службу підтримки OKEX. Представник біржі послався на один з пунктів правил (№ 4,5 шостого розділу). Згідно з ним, помилки системи, хакерські атаки та "інші непередбачені фактори" можуть провокувати "нетиповий оборот, переривання ринку та інші аномалії". Цей пункт стосується ф'ючерсної торгівлі, а не звичайної.

Крім того, представник OKEX спочатку не говорив про помилки, а лише визнавав факт заниженої ціни. Після другої розмови біржа перестала виходити на зв'язок і відповідати на запити.

Трейдер направив повідомлення зі своєю розповіддю в офіційні державні структури: Комісію з міжнародних фінансових послуг Белізу (юридична адреса OKEX зареєстрована в Белізі), Національну асоціацію інтернет-фінансів Китаю і кіберполіції Китаю. Він розглядає варіант судового розгляду з біржею.

"Ви повинні розуміти, що у інвестицій є дві сторони. З одного боку, це величезна вигода, з іншого - велика небезпека. Деякі користувачі не можуть прийняти втрати, спровоковані ринком. Ми шкодуємо про їхні втрати, але не можемо їм допомогти, так як ми не контролюємо ринок", - заявили в коментарі виданню в OKEX.

На думку трейдера, продавець ефіру є впливовою людиною. OKEX пішла на порушення власних правил, щоб залагодити з ним це питання.

"Біржа домовилася з клієнтом, що поверне частину проданого їм ETH назад. Такі припущення виникають з тих фактів, що представники OKEX пропонували залишити мені 145 ETH, тобто повертати все клієнтові вони не збиралися. Більш того, я впевнений, що крім цих 145 ETH вони залишили певну кількість ефіру собі", - сказав українець.

Як повідомляв "Обозреватель", фінансовий комітет Верховний Ради працює над юридичним визначенням криптовалюти та її оподаткуванням.