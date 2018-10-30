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Зникли мільярди: у Бельгії вкрали гроші Каддафі

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З бельгійських банків зникли € 3-5 млрд - відсотки, нараховані на заморожені рахунки убитого лівійського лідера Муаммара Каддафі.

На думку слідства, вони будуть спрямовані угрупованням, що воюють у Лівії. Про це повідомляє lenta.ru, посилаючись на дані телеканалу RTBF.

Після загибелі Кадаффі в 2011 році, за рішенням Ради Безпеки ООН € 14 млрд, які зберігалися на його рахунках у банках BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank, було заблоковано. Однак рішення не поширювалося на відсотки, які на них нараховуються. За 8 років вони досягли €3-5 млрд. Ці кошти були викрадені невідомими. Ведеться розслідування.

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Муаммар Каддафі — лівійський державний і військовий діяч, політик і публіцист, глава Лівії у 1969-2011 роках — був убитий 20 жовтня 2011 року. Лівійського диктатора вважали одним із найбагатших людей у світі. Його міфічні багатства оцінюються у $50-200 млрд. Вони були оформлені на чинні лівійські держустанови і досі зберігаються у банках та інвестфондах низки держав.

Постійно "мільярди Кадаффі" зникають із рахунків європейських банків. Зокрема, 8 березня 2018 року зарубіжні експерти повідомили про втрату заморожених лівійських €10 млрд. Коли влада королівства Бельгії після розслідування справи про відмивання грошей збиралися накласти арешт на розміщені в країні €15 млрд, з’ясувалося, що на рахунках у банках залишилося тільки € 5 млрд.

Місце
Лівія
Об'єкти
банквійна
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Планков Илья
Планков Илья
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