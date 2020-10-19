Промисловці попросили НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії через "катастрофічні наслідкі"

Якщо НКРЕКП підвищить тариф на транспортування електроенергії на 30% з 1 грудня, промисловцям доведеться сплатити додатково понад 6 мільярдів гривень. Це завдасть критичного удару по галузі, яка і без того переживає кризу. Про це йдеться у відкритому листі Асоціації "Укркокс" на адресу НКРЕКП.

Як сказано у листі, через карантинні обмеження українська промисловість і так втрачає обсяги виробництва: у окремих галузях виробництво скоротилося на чверть. "Водночас, українська гірничо-металургійна галузь забезпечує близько 26% валютних надходжень країни, 12% ВВП, і більше ніж 30 мільярдів гривен до бюджетів усіх рівнів", - нагадують у Асоціації.

У ситуації, що склалася, наслідки від підвищення тарифу будуть катастрофічними. "Зростання тарифу призведе до зростання витрат української металургії майже на мільярд гривень, що є критичним для галузі", - підкреслюється у листі.

Промисловці нагадують: зобов'язання перед виробниками енергії з відновлювальних джерел брала на себе держава, а отже, вона й має компенсувати вартість "зеленого" тарифу з держбюджету. "Ми вважаємо недопустимим фінансування державних зобов'язань за рахунок непобутових споживачів", - наголосили у Асоціації.

Як відомо, НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Асоціація "Укрметалургпром" заявила, що таке підвищення тарифу значно погіршить макроекономічну ситуацію в Україні, призведе до закриття підприємств на зростання кількості безробітних.

Народний депутат України Олексій Кучеренко назвав намір НКРЕКП підняти тариф "Укренерго" схемою обкрадання споживачів електроенергії. У свою чергу експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що на спробу підвищити тариф "Укренерго" має жорстко відреагувати Антимонопольний комітет.