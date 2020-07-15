Промисловість заплатить 5 млрд за підвищення тарифу на передачу електроенергії, - Каленков

Через підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії додаткові витрати промисловості складуть 5 млрд грн на рік.

Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Підвищення тарифів - це мільярди і додаткові витрати, зовсім необґрунтовані, на промисловість, ну і на комунальні служби, на водоканали, на всіх. Суми там величезні. По році це мільярди гривень. Тільки металурги заплатять кілька мільярдів, а загальні витрати додаткові більше 5 мільярдів", - сказав Каленков.

На його думку, підняття тарифів в умовах нинішньої кризи обернеться серйозними втратами для держави в цілому, яке недоотримає значні суми відрахувань у бюджет.

"Немає ніяких ні економічних, ні логічних підстав перекладати цей тягар на промисловість. Тим більше під час коронакризиса... В результаті державний бюджет втратить ще більше. Тому що промисловість зменшить обсяги виробництва з-за того, що у неї собівартість зростає, ще додатково до того, що вже зменшилася. І закупить менше електроенергії", - підкреслив Каленков.

На його думку, рішення НКРЭКУ про підвищення тарифів має бути переглянуто, і уряду слід втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо, 11 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) прийняла рішення, згідно з яким з 1 серпня тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" буде збільшено на 54,6% - з 155,4 грн / МВт-годину до 240,23 грн / МВт-год (без ПДВ).

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що ініціатива НКРЭКУ підвищити тариф на передачу електроенергії є непідйомною для бізнесу і промисловості, і загрожує знищенням української економіки.