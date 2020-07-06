Пролобійований Герусом імпорт струму з Росії знову намагаються відновити, - Турчинов

У Верховній Раді знову хочуть відкрити імпорт струму з Росії, який призвів до кризи у вітчизняній енергогалузі. Про це заявив голова штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Прямий", пише видання "Znaj".

"Знову в кабінетах з’явилися такі агенти впливу Кремля, які саме працюють на дестабілізацію ситуації. Коли, наприклад, в парламенті розглядають знову зміни до закону, щоб відновити експорт російської електроенергії в Україну", - сказав Турчинов.

Він також нагадав, що імпорт струму з Росії, який був відновлений у жовтні минулого року, вже призвів до кризи в енергогалузі та накопичення мільярдної заборгованості перед енергокомпаніями. І ті, хто лобіюють його відкриття знову, працюють в інтересах країни-агресора на знищення української енергосистеми.

"І в цих умовах вони говорять про експорт російської електроенергії в Україну. Що це, як не спроба добити українську економіку системно, дестабілізувати ситуацію, зламати енергетичний хребет нашої держави. А там далі – вже як господарі вирішать, що буде далі. Ми бачили з вами, що буває далі в таких умовах", - зазначив Турчинов.

Нагадаємо, раніше колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі та відкриття імпорту струму з Росії.

В свою чергу народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.