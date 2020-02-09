Прокурорам Рябошапки підняли зарплати: названі суми

Після завершення реформи прокуратури оклад рядового прокурора в Офісі генпрокурора зріс від колишніх семи до приблизно 29 тисяч гривень.

І це, без урахування премій і надбавок. Про це заявив заступник генпрокурора, керівник САП у військовій сфері та оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, у відомстві вирішили досить серйозно збільшили зарплати співробітникам.

Оклад прокурора становить 29 тысяч гривень

Так, наприклад, оклад у прокурора місцевої прокуратури становить приблизно 23 тисячі гривень.

"Це вже серйозні гроші, за які можна, по-перше, і вимагати роботу, а по-друге, які зменшують все-таки корупційні ризики", – підкреслив Чумак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник генерального прокурора України Руслана Рябошапки Віктор Чумак пообіцяв гучні посадки, обіцяні раніше командою президента Володимира Зеленського.

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