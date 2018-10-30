''Пройшли всі кола пекла!'' У Росії обурилися ультиматумом банків Китаю

У Китаї банки посилили політику щодо російських компаній, яким через антиросійські санкції закривають рахунки і фактично відмовляють в обслуговуванні.

Як розповів "РИА Новости" російський підприємець, керуючий партнер групи Skymax Ігор Шибанов, компанії з РФ постійно стикаються з труднощами в роботі з китайськими банками.

Відзначається, що побоювання китайських банків на тлі торговельних суперечок КНР і США пов'язані з санкційним законопроектом, який був внесений в американський конгрес в серпні. Він передбачає санкції проти нового держборгу РФ і державних банків, серед яких Внєшекономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк і Промсвязьбанк.

Видання вказує, що останнім часом почастішали випадки відмови банків КНР від обслуговування російських компаній, які не входять до санкційних списків. Також банки Китаю відмовляють росіянам в оформленні дебетових карт і нерідко навіть в обміні валюти.

"Почалися проблеми півтора року тому, ми дізналися про те, що компанію тут відкрити ще можна, але ось рахунок в банку з російським паспортом відкрити вже неможливо. Якщо засновник або директор є громадянином РФ, то тут немає варіантів", - пояснив Шибанов.

Після цього, за його словами, почалися проблеми з компаніями, які вже деякий час працюють на території Китаю.

"В одному банку у нас були відкриті рахунки на нові компанії, їм всього по року було, нас запросили в банк і сказали - "вам тиждень часу, виводьте гроші, закривайте рахунки". Без пояснення причин, ніяких довідок нам не надали. Ми пояснювали, що у нас тут великі контракти, потрібно все проплатити, просили хоча б місяць, щоб закрити контракти, але нам дали тиждень, і ми були змушені закрити ці компанії", - пояснив підприємець.

Далі, за його словами, дійшла черга до компаній-трирічних. Він пояснив, що якщо банк подзвонив на телефон, вказаний при реєстрації рахунку компанії, а там не відповіли, то рахунок одразу заблокують, а розблокувати буде вже неможливо.

"Давали час для виведення грошей і все. У мене були рахунки компаній, яким по 10 років, мене запевняли, що з цими компаніями вже точно проблем не буде, я ходив в банки, мене там знали, розуміли, що це не "смітники" якісь, але в підсумку перестали гроші зараховуватися на рахунок", - додав Шибанов.

За його словами, спроби зв'язатися з керівництвом банків ні до чого не приводять.

"Ми пішли по цих колах пекла. У всіх китайських банках є відділення, де сидить директор по роботі з клієнтами, в якихось банках нам чемно пояснювали: "Вибачте, ми нічого зробити не можемо, є вказівка ​​не обслуговувати в нашому банку російські компанії, все закрити, так, ви у нас на хорошому рахунку, але зробити ми нічого не можемо". У якихось банках це було в досить грубій формі, давали нам певний час і все", - визнав бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня набула чинності перша частина санкцій США проти РФ. При цьому США можуть ввести другий пакет "пекельних санкцій", які вдарять по Росії і рублю ще сильніше.