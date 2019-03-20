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"Пройдисвіти та ідоти": історик поставив крапку у темі плати за Крим

1.6тЧитати матеріал російською

Росія віддала Крим Україні за умови, що вона підніме півострів з економічної та соціальної кризи, і ми це зробили.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Станіслав Кульчицький, який вважає, що це РФ має заплатити Україні за 25 років перебування Криму у її складі.

"У 1954 році Росія передала півострів Україні вказуючи на економічні причини цього об'єднання. І зобов'язали нас поставити Крим на ноги, тому що там була така руйнація після війни, і така зміна населення, що нічого не можна було зробити", – говорить історик.

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Він нагадав, що Крим у складі України отримував істотно більше ніж будь-яка інша українська область.

Крим

Крим

"В результаті дуже швидко вдалося відбудувати кримські порти, дуже швидко почали будуватися підприємства, зовсім оновилося сільське господарство. А потім прийшов і Північно-Кримський канал, пішла дніпровська вода, і Крим абсолютно змінився за ці 25 років", – розповів Кульчицький.

"То хто кому повинен заплатити, якщо не ці пройдисвіти і ідіоти?", – питає історик.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували вимагати з Росії компенсацію збитків за 70 років російської окупації в розмірі 37 трлн доларів.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Историк шароварный, мля! Привел бы для достоверности пункты по передаче Крыма, где Украину заставляли нго поднимать. Даже канал строил весь СССР
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Д Алексей
Д Алексей
Батурин Юрий, весь земной шар строил канал.... чучело пригожинское ты.
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