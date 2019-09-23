"Програма з МВФ не остання": Україні передбачили нову кризу

Україні навряд чи вдасться завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) після закінчення нової програми, оскільки за рік-півтора вдарить чергова криза.

Такий прогноз озвучив у ефірі ObozTV економіст Віктор Скаршевський, коментуючи заяву міністрів фінансів Оксани Маркарової про те, що нова кредитна програма може стати останньою.

"Можу сказати однозначно, що це не остання програма з МВФ, якщо триватиме така сама політика. Бо в найближчі рік-півтора буде або світова фінансова криза, або дуже різке погіршення зовнішніх умов – я маю на увазі світові ціни на основні українські експортні товари: метал, руду, зерно", – попередив експерт.

За такого сценарію, пояснив він, в Україні знову відновляться девальваційні процеси.

"Може бути інфляція, падіння економіки. Все залежить від глибини зовнішніх факторів. І тоді Україна ще раз звернеться до МВФ по допомогу. Як це було у 2008-2009 роках, як це було у 2014-2015 роках", – спрогнозував Скаршевський.

Він нагадав, що Україна вже 20 років користується кредитами МВФ. Однак, на його думку, українській економіці не потрібна нова програма, про яку зараз ведуть переговори.

"Чи потрібні нам гроші МВФ зараз? Ні, не потрібні. Чи потрібна нам співпраця у такій формі з МВФ? Теж не потрібна. Бо якщо ми продовжуватимемо співпрацювати з МВФ у такій формі, з такими самими умовами, то жодного проривного зростання в українській економіці не буде", – пояснив економіст.

Скаршевський додав, що, за інформацією Bloomberg, йдеться про 3-річну програму розширеного фінансування на 5 млрд доларів.

"Зараз у нас програма stand-by, це короткострокова програма з мінімальним набором умов і критеріїв. А буде розширена – там буде записана і приватизація, і ринок землі, і дефіцит бюджету, і щодо банківської сфери буде багато (умов. – Ред.). До речі, НБУ і банківська сфера в меморандумах – це близько третини всіх умов", – зазначив він.

При цьому, переконаний експерт, нова програма обернеться "простим рефінансуванням".

"Вдамося до найпростішої арифметики. Яку суму Україна має виплатити, щоб погасити борги МВФ за три роки? З подивом для себе виявляємо – 5 млрд доларів. Тобто це виходить найпростіше рефінансування. Взяти, щоб віддати", – роз'яснив Скаршевський.

Кредити МВФ для України slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

При цьому міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена поточна кредитна програма.

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