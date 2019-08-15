"Програли Коломойському": "Нафтогаз" розповів про провал у суді Лондона

Лондонський міжнародний арбітражний суд не повертав НАК "Нафтогаз України" права визначати кандидатуру голови "Укрнафти".

"Ми намагалися це право у Ігоря Коломойського забрати через Лондонський арбітраж, але ми програли по цьому пункту", – повідомив виконавчий директор групи Юрій Вітренко в інтерв'ю "Економічній правді".

"Це сталося до того, як я почав займатися "Укрнафтою", тобто я не відповідав за арбітраж з міноритарними акціонерами", – додав він.

За словами Вітренко, виявилося, що рішення суду суперечить офіційним твердженням "Нафтогазу".

"Суд визнав, що "Нафтогаз" за англійським правом добровільно погодився з тим, що не пропонуватиме і не призначатиме свою кандидатуру на посаду СЕО "Укрнафти" і буде голосувати за того голову правління, якого запропонує інша сторона - сторона міноритарних акціонерів, яку ви називаєте, грубо кажучи, "Приват", – зазначив представник корпорації.

Він підкреслив, що шляхом переговорів "Нафтогаз" домовився з міноритарними акціонерами, що "вони відмовляються від цього права добровільно в обмін на те, що ми робимо наглядову раду, де більшість буде незалежних директорів".

"При цьому незалежних директорів загалом шість. Трьох пропонуємо ми, трьох пропонують вони, а із залежних директорів або залежних членів наглядової ради у нас буде три, у них два. В обмін на це міноритарії добровільно відмовилися від свого права, як ви розумієте дуже цінного, фактично призначати СЕО", – резюмував Вітренко.

Лондонський міжнародний арбітражний суд не повертав "Нафтогазу" право визначати кандидатуру глави "Укрнафти"

Нагадаємо, що міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" в червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Вони звинуватили Україну в нанесенні збитку через відбір газу, видобутого "Укрнафтою", без оплати або з оплатою за заниженою ціною, невиконання "Нафтогазом" і "Укртрансгазом" рішень українських судів, різкого збільшення ставок плати за користування надрами, зменшення кворуму при проведенні зборів акціонерних товариств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лондонський міжнародний арбітражний суд зобов'язав НАК "Нафтогаз України" виплатити кіпрським акціонерам ПАТ "Укрнафта" бізнесмена Ігоря Коломойського більше 100 млн гривень.

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