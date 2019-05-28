Прогноз зростання ВВП України різко погіршили

Зростання ВВП України у 2019 році сповільниться до 2,7% із 3,3% в минулому році за зниження інфляції (грудень до грудня) до 7,6% із 9,8%.

Такий оновлений консенсус-прогноз оприлюднило Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) у вівторок, 28 березня, передає прес-служба відомства.

Згідно з ним, у 2020-2021 роках зростання української економіки прискориться відповідно до 3,0% і 3,5% за уповільнення зростання споживчих цін відповідно до 6% і 5%.

МЕРТ Футбол 24

У грудні минулого року експерти очікували збільшення ВВП країни у цьому році на 2,9% за інфляції 8%, у 2020-му – на 3,1% за інфляції 6,9%, у 2021-му – на 3,9% за інфляції 5,4%.

"Консенсус-прогноз зростання ВВП у 2019 році оцінено на рівні 2,7% і він близький до 3%, на основі яких були розраховані показники державного бюджету. Так само й інфляція, яка оцінена на рівні 7,6%, практично збігається із 7,4% закладених до бюджету. Приблизно таку ж ситуацію ми спостерігаємо і щодо 2020 року. Заслуговує на увагу і той факт, що логіка прогнозу макропоказників, представлена ​​нашими молодими експертами та майбутніми колегами, загалом збігається з урядовим баченням бюджетної декларації на наступні 3 роки і консенсус-прогнозом запрошених до дискусії експертів", — заявив перший віце-прем'єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Світового банку, в Україні в 2019-му році сповільниться зростання економіки до 2,7%. За збереження існуючих темпів країні знадобиться 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!