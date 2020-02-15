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15 лютого • оновлено в 18:35
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Як зміниться курс долара в Україні: економіст дав прогноз на 2020 рік

1.5т
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Курс долара в Україні до кінця 2020 року може закріпитися на рівні 27 грн/$, якщо не станеться якихось форс-мажорів.

Такий прогноз озвучив економічний експерт Олексій Геращенко в ефірі ObozTV. На його думку, протягом року гривня поступово девальвуватиме.

"Ми будемо бачити повільну, поступову девальвацію гривні. 27 грн/$ на кінець року, якщо не буде якихось істотних "чорних лебедів", на кшталт коронавірусу. Тобто це базовий сценарій. Він може змінитися, якщо в світі відбудеться щось надзвичайне. Тоді, звичайно, доведеться його коректувати", – пояснив Геращенко.

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З його точки зору, такого зміцнення гривні, як у 2019 році, вже не буде.

"Тому що в цьому зміцненні були і негативні наслідки. Україна стала менш конкурентоспроможною в експортній продукції", – пояснив економіст.

Гривні передбачили поступову девальвацію

Гривні передбачили поступову девальвацію

bloomberg.com

Як писав OBOZREVATEL, в держбюджеті України на 2020 рік закладено курс 27 грн/$. Такий розрахунок здійснило Міністерство економрозвитку, торгівлі та сільського господарства. Щоправда, такі оцінки відомство робить щорічно і практично завжди помиляється. 27 грн/$ вони очікували і в 2019 році, більше того, були впевнені, що до кінця року валюта продаватиметься за 29 грн/$.

Аналітики ж висувають різні прогнози. За "оптимістичної" версії, долар і зовсім може впасти до 22 грн/$. Детальніше про можливі сценарії розвитку подій – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Курс валют Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олексій Геращенко
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют Економіка України
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Комментарии на сайте не модерированы
Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Цікаво як можна втримати долар на рівні 27 якщо що місяця в Україну йде приток валюти заробітчан яка за рік виростає в велику суму!!! Тобто гривня вже не може девальвувати !!! Оскільки на це немає причин! Курс буде 22 грн. Якщо друзі Зєлі штучно незавищать його
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