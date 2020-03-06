Професор розповів, чому біткоїни неприбуткові під час кризи

Біткоїни і інші криптовалюта не використовуються інвесторами як "рятувальний круг" навіть на тлі нестабільності світової економіки.

Про це заявив професор міжнародного бізнесу Кемпбелл Харві, повідомляє Сointelegraph.

За словами експерта, фінансова безпека криптоактивів перебільшена, оскільки в її вартість закладена спекулятивна складова. Як приклад, Харві навів нещодавнє падіння фондового ринку.

"Якби криптовалюти були фінансовим притулком, то ви могли б очікувати збільшення їхньої вартості. Але цього не сталося. Криптовалюти впали більш ніж на 10%. Як і очікувалося, в ситуації сильного стресу люди шукають притулок не в криптовалютах, а в 10-літніх облігаціях США", – зазначив професор.

Він також вказав на перевернуту криву прибутковості, яка часто передує рецесії. На його думку, незабаром інвестори будуть витрачати криптовалюти зі свого портфеля через загрозу коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пік курсу біткоїну у $20 тис., досягнутий у 2017 році, може бути пробитий і підібратися до позначки в $90 тис.

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