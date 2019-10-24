Проект уже написаний: у Дніпрі приготувалися "подарувати" Коломойському монополію на воду України

У п'ятницю, 25 жовтня, на засіданні Дніпровського обласної ради депутати змушені будуть проголосувати за приватизацію компанією з орбіти бізнесмена Ігоря Коломойського стратегічної Аульської хлорпереливної станції.

Про це йдеться в матеріалі "Дніпроград". Відзначається, що депутатам нав'язується рішення, яке повинно бути ухвалене за результатами "прозорого" аукціону. При цьому, проект уже готовий.

Згода облради матиме наслідком те, що в руках Коломойського опиниться монополія на виробництво і фасування хлору, необхідного для очищення води.

У Дніпрі "подарують" Коломойському монополію на воду України

За прогнозами експертів, наслідком цього стане різке підвищення ціни на хлор, що викличе подорожчання питної води для населення.

Відзначається, що раніше Аульськая хлорпереливна станція була в оренді у робочого колективу. За угодою її термін становив 49 років. Втім, облрада закрила очі на це і пішла проти документів, які сама ж і підписувала.

Крім того, існує ще одна небезпека для населення області – оскільки переможець аукціону не зарахував на рахунки облради ні копійки за АХПС, люди можуть нічого не отримати за стратегічний об'єкт.

АХПС перейде в руки Коломойського verhovenstvo.com

При цьому, як стало відомо, приватизація була ініційована "ДніпроАзотом" – єдиним в Україні заводом, який виробляє хлор. Він також перебуває в руках Коломойського.

Трудовий колектив станції вже виступив із протестом проти незаконних дій облради.

Всі подробиці про те, як Коломойському вдалося здобути монополію на питну воду у всій Україні, читайте в нашому ексклюзиві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 вересня на ProzorroПродажі пройшов аукціон з продажу Аульської хлорпереливної станції (АХПС). Стартова ціна була 11 млн 457 тис. 057 грн.

Комплекс продали за 30 млн 150 тис. грн фірмі "АГЕНЦІЯ" МЕГА ПЛЮ ", яка через свого керівника пов'язана з Коломойським і його партнером Геннадієм Боголюбовим.

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