Головна Новини
24 жовтня • оновлено в 22:43
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Проект уже написаний: у Дніпрі приготувалися "подарувати" Коломойському монополію на воду України

1.4т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 25 жовтня, на засіданні Дніпровського обласної ради депутати змушені будуть проголосувати за приватизацію компанією з орбіти бізнесмена Ігоря Коломойського стратегічної Аульської хлорпереливної станції.

Про це йдеться в матеріалі "Дніпроград". Відзначається, що депутатам нав'язується рішення, яке повинно бути ухвалене за результатами "прозорого" аукціону. При цьому, проект уже готовий.

Згода облради матиме наслідком те, що в руках Коломойського опиниться монополія на виробництво і фасування хлору, необхідного для очищення води.

Новини
Держгеонадра може очолити людина Коломойського – експерти

У Дніпрі "подарують" Коломойському монополію на воду України

У Дніпрі "подарують" Коломойському монополію на воду України

За прогнозами експертів, наслідком цього стане різке підвищення ціни на хлор, що викличе подорожчання питної води для населення.

Відзначається, що раніше Аульськая хлорпереливна станція була в оренді у робочого колективу. За угодою її термін становив 49 років. Втім, облрада закрила очі на це і пішла проти документів, які сама ж і підписувала.

Крім того, існує ще одна небезпека для населення області – оскільки переможець аукціону не зарахував на рахунки облради ні копійки за АХПС, люди можуть нічого не отримати за стратегічний об'єкт.

АХПС перейде в руки Коломойського

АХПС перейде в руки Коломойського

verhovenstvo.com

При цьому, як стало відомо, приватизація була ініційована "ДніпроАзотом" – єдиним в Україні заводом, який виробляє хлор. Він також перебуває в руках Коломойського.

Трудовий колектив станції вже виступив із протестом проти незаконних дій облради.

Всі подробиці про те, як Коломойському вдалося здобути монополію на питну воду у всій Україні, читайте в нашому ексклюзиві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 вересня на ProzorroПродажі пройшов аукціон з продажу Аульської хлорпереливної станції (АХПС). Стартова ціна була 11 млн 457 тис. 057 грн.

  • Комплекс продали за 30 млн 150 тис. грн фірмі "АГЕНЦІЯ" МЕГА ПЛЮ ", яка через свого керівника пов'язана з Коломойським і його партнером Геннадієм Боголюбовим.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
24
1
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Starik Nik
Starik Nik
НЕ КОШЕГНО...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Мда. Стратегические объекты в руках частника - это только на пУкраине возможно!))))) Радует одно - Каломой не дурак. Но он типичный жыдобaндера и в случае опасности легко будет этим шантаржировать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чан Джеки
Чан Джеки
нужно подымать майдан пока ета жаба полностью невлезла во все сферы.зе или ты непонимаеш что здесь твоя смерть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Чан Джеки, давай давай. А то скучно становится цирк "Украиня"!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel