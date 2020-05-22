Проект "Енергетичний міст "Україна-Європейський Союз": місія нездійсненна?

Москва і Київ досі торгуються щодо транспортування газу на Захід через газопроводи територією України. Але угода між державами, що перебувають у стані війни – не за горами.

Чи означає це, що напруженість на сході ослабне? Не обов'язково. Чому – читайте далі.

Навіть якщо угода щодо транспортування газу з Росії до країн ЄС через український газопровід буде укладена – зменшенню напруженості між нашими країнами це навряд чи сприятиме. І причина - не тільки у війні, що вже сьомий рік продовжується на Донбасі.

Річ у тім, що запланована прив'язка України до Заходу пов'язана не тільки з газом. За лаштунками назріває серйозний геополітичний конфлікт: Київ хоче у свого ворога Росії і у постачанні електроенергії вийняти вилку з розетки.

Зв'язок з російською енергетичною системою треба припинити, щоб політичний дрейф України від колись братської держави можна було підкріпити, в тому числі, і фактами. Замість цього країну треба інтегрувати у континентальну електроенергетичну систему Європи. Електрика буде у вільному русі та продаватиметься від атлантичного узбережжя до Донбасу. Це передбачає укладена в 2017 році угода України з ЄС.

Але заплановане приєднання до енергосистеми Заходу зараз опинилося під загрозою. У цього плану з'явилося чимало противників. Польща, наприклад, не хоче отримати конкурента із сусідньої країни, який пропонує дешеву електрику. У всесвітній мережі інтернет з’явились чутки, що цьому сприяє в.о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець. Проте, проаналізувавши офіційну переписку між міністерствами Польщі та України, можна дійти висновку, що вказані процеси розпочались задовго до призначення пані Буславець в.о. міністра.

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