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6 квітня • оновлено в 16:04
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Продуктові ринки жорсткіше контролюватимуть – Офіс президента

1.4т
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В Україні під час карантину, введеного через пандемію коронавірусу у світі, жорсткіше контролюватимуть роботу продуктових ринків.

Таке рішення було ухвалене на щоденній нараді з питань протидії поширенню коронавірусу під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає пресслужба Офісу президента.

"Додатково на нараді доповіли про ситуацію з продуктовими ринками, які не припинили функціонувати в Україні. Сьогодні на деяких із них спостерігається неконтрольоване скупчення людей, що є величезним ризиком поширення коронавірусу. Ухвалене рішення жорсткіше контролювати продуктові ринки", – йдеться у повідомленні.

Продуктові ринки візьмуть під контроль

Продуктові ринки візьмуть під контроль

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні МОЗ в умовах карантину дозволив відновити роботу ринків, за умови, що там виконуватиметься низка вимог.

Епідеміологи вважають, що в Україні небезпечно в розпал пандемії послаблювати карантин і відкривати продуктові ринки.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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