Головна Новини
20 жовтня • оновлено в 10:53
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Продукти, одяг, сигарети": у Криму забили на сполох через новий стрибок цін

700 Читати матеріал російською

У анексованому Криму за підсумками вересня зафіксували підвищення споживчих цін і тарифів.

Зокрема, серед продуктів харчування і безалкогольних напоїв за місяць найбільше подорожчали апельсини, часник, капуста білокачанна свіжа, повідомляють "Крим.Реалії".

Одночасно з цим подорожчало навчання у недержавних загальноосвітніх організаціях, у організаціях середньої професійної та вищої освіти, на курсах іноземних мов.

Новини
Союзник Путіна почав підвозити продукти до Криму

Також підскочили ціни на сигарети з фільтром як російських, так і інших торгових марок.

Зросла вартість послуг прання та прасування білизни, хімчистки чоловічого костюма.

Відмічено зростання цін і на окремі види одягу і взуття зимового асортименту.

На анексованому півострові за підсумками вересня зафіксували підвищення споживчих цін і тарифів

На анексованому півострові за підсумками вересня зафіксували підвищення споживчих цін і тарифів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Ужас!!! А вот на Украине, всё дешевеет...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel