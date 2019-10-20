"Продукти, одяг, сигарети": у Криму забили на сполох через новий стрибок цін

У анексованому Криму за підсумками вересня зафіксували підвищення споживчих цін і тарифів.

Зокрема, серед продуктів харчування і безалкогольних напоїв за місяць найбільше подорожчали апельсини, часник, капуста білокачанна свіжа, повідомляють "Крим.Реалії".

Одночасно з цим подорожчало навчання у недержавних загальноосвітніх організаціях, у організаціях середньої професійної та вищої освіти, на курсах іноземних мов.

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Також підскочили ціни на сигарети з фільтром як російських, так і інших торгових марок.

Зросла вартість послуг прання та прасування білизни, хімчистки чоловічого костюма.

Відмічено зростання цін і на окремі види одягу і взуття зимового асортименту.

На анексованому півострові за підсумками вересня зафіксували підвищення споживчих цін і тарифів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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