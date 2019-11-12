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15 листопада • оновлено в 01:07
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Продаж землі в Україні: у Мінекономіки назвали ціну за гектар у разі відкриття ринку

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У разі зняття мораторію на продаж землі в Україні та відкриття ринку гектар коштуватиме 2200 доларів.

Про це під час інтерв'ю для "Радіо НВ" повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.

"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка чинна – це буде в середньому $2200 еквівалент за гектар. Якщо розглядати модель із обмеженнями – максимум $1500. Така ціна обмежень (те, що називається "лише українці купують")", – зазначив він.

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"Мільярди доларів": у Зеленського пообіцяли прорив для України завдяки продажу землі

Названо ціну за гектар у разі відкриття ринку

Названо ціну за гектар у разі відкриття ринку

Обозреватель

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулося голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу". Воно перенесене на невизначений термін

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Тема
Ринок землі в Україні
Теги
ринок Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Заметили, как у скота с росеи поменялись методички? Теперь эти свиньи через одну верещат про то, что "возьмут в рот"))) Тyпое росейское быдлo даже не старается как то маскироваться. Просто старательно переписывает методичку! Знайте, с каким дерьмом мы имеем дело!
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Лех Игорь
Лех Игорь
Кацaп Кацaпыч, Озабоченый дырявый Петушок Петушокович, ты так смешон в своих высерах шароварных, что позоришь свою ссано-блакитную тряпку, в которую ты завернулся скобля польский унитаз.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, поставь плиз фотку на аву! Ну поста-а-а-авь! Хочется пopжать, какая у тебя морда злая :-)
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Хох-ло-в продали и землю продадут, а зачем она нужна кастрюлям.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Драго Кувалда, да. Ты справился, лапоть. Теперь уйобывай, скот.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
О пля! Значит, теперь с такого боку решили зайти,чтобы эту аферу провернуть. Типа, согласитесь на продажу земли иностранцам - запануете страшно! Ну-ну...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, то! Самка даже стороны света различает! Иди, корявая, хоть умойся.
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